İstanbul ulaşıma ne kadar zam geldi? 2021 taksi, minibüs, dolmuş fiyatları! UKOME zam oranları! Taksi açılış ücreti ne kadar? İstanbulkart zam var mı?

Yeni yıla yaklaşırken konuşulan zamlar arasına bir yenisi daha eklendi. Son dakika İstanbul ulaşım zammı belli oldu! 2021 ulaşıma ne kadar zam geldi? 2021 taksi, minibüs, dolmuş güncel fiyatları ne kadar oldu?

İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar başkanlığında Yenikapı'daki Avrasya Gösteri Merkezi'nde toplandı. 2020 yılının son UKOME toplantısının en önemli gündem maddeleri minibüs, taksi ve taksi dolmuş ücret tarifesi ile dolmuş ve minibüsten taksiye dönüşmek isteyen 1000 taksi plakası teklifleri oldu.

İSTANBUL ULAŞIMA NE KADAR ZAM GELDİ?

Minibüs, taksi, dolmuş ücretlerine yüzde 11 zam önerildi. En kısa mesafenin 2,50'den 2,75'e, en uzun mesafenin 3,70 TL'den 4 TL'ye çıkması önerildi. Sektör temsilcileri zamları düşük bularak taksi ücretlerine yüzde 20, minibüs ücretlerine de yüzde 13 zam yapılıp indi-bindi ücretinin 3 TL olmasını istediler. Yüzde 11 zam teklifi UKOME toplantısında oy çokluğu ile kabul edildi.

UKOME toplantısında alınan kararla İstanbul'da taksi, minibüs ve dolmuş ücretlerine yüzde 11 zam geldi. Buna göre, minibüste en kısa mesafe ücreti 2,75 TL, en uzun mesafe ücreti 4 TL, taksi açılış ücreti ise 5,55 TL olacak.

TAKSİ AÇILIŞ ÜCRETLERİ NE KADAR?

Taksi açılış ücreti 5 TL'den 5.55 TL'ye, D segmentli taksiler ile C ve üstü segmentte elektrik motorlu taksiler için 5.75 TL'den 6.38 TL'ye, lüks taksilerde 8.50 TL'den 9.44 TL'ye çıkarıldı.

İSTANBULKART ZAM VAR MI?

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir, toplantıda İstanbulKart ücretlerine zam dönemi olmasına rağmen İstanbullulara destek olmak için bu taleplerini ertelediklerini, vazgeçtiklerini açıkladı.