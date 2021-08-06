İstanbul'u kül bulutu sardı
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İstanbul'u kül bulutu sardı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

YUNANİSTAN üzerinden gelen küller İstanbul'da kül bulutu oluşturdu.

- YUNANİSTAN üzerinden gelen küller İstanbul'da kül bulutu oluşturdu. İTÜ Afet Yönetim Merkezi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, "İzmir, Aydın, Çanakkale ve İstanbul civarındaki turuncu gökyüzünün nedeni Yunanistan'dan gelen sınır tabakadaki rüzgarlar. Güneş ışında 7 renkten ilkleri saçıla saçıla geriye turuncu ve kırmızı renk kaldı. Biz de onu görüyoruz" dedi.

İTÜ Afet Yönetim Merkezi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada İzmir, Aydın, Çanakkale ve İstanbul'da oluşan turuncu gökyüzünün nedeni Yunanistan'dan gelen sınır tabakadaki rüzgarlar. Güneş ışında 7 renkten ilkleri saçıla saçıla geriye turuncu ve kırmızı renk kaldı. Biz de onu görüyoruz. Solunum yolu hastalıklarına hassas olanlar bu havalarda dışarı çıkmaması lazım ve ulusal kalite izleme ağından kirletici miktarlarını takip etmesi gerekir" ifadelerine yer verdi. 


İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İstanbul'u kül bulutu sardı
İstanbul'u kül bulutu sardı
İstanbul'u kül bulutu sardı
İstanbul'u kül bulutu sardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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