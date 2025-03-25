İstanbul TUZLA su kesintisi! 25-26 Mart İSKİ Tuzla su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Tuzla su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 25 Mart günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 25 Mart İstanbul su kesintisi saatleri...

TUZLA SU KESİNTİSİ

Etkilenen Mahalle: AKFIRAT MAH.

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU SISTEMLERIMIZDE YAPILAN BAKIM-ONARIM ÇALIŞMALARI

Başlama Tarihi: 25.03.2025 16:55:28

Tahmini Bitiş Tarihi: 25.03.2025 20:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185