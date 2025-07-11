İstanbul TUZLA su kesintisi! 11-12 Temmuz İSKİ Tuzla su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İstanbul TUZLA su kesintisi! 11-12 Temmuz İSKİ Tuzla su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İSKİ Tuzla su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 11 Temmuz günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Tuzla ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 11 Temmuz İstanbul Tuzla su kesintisi saatleri...

Tuzla su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 11 Temmuz günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 11 Temmuz İstanbul su kesintisi saatleri...

TUZLA SU KESİNTİSİ

Etkilenen Mahalle: AKFIRAT MAH.

Arıza Açıklaması: DIĞER KAMU KURULUŞLARI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN ALT YAPI ÇALIŞMALARI SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 11.07.2025 15:35:21

Tahmini Bitiş Tarihi: 11.07.2025 18:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

İstanbul TUZLA su kesintisi! 11-12 Temmuz İSKİ Tuzla su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
LGS'de tüm soruları doğru yanıtlayan Elazığlı Yiğit, başarının sırrını anlattı

LGS'de tüm soruları doğru yanıtladı, başarısının sırrını anlattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
PKK silah bıraktı, DEM Parti'den açıklama geldi

PKK silah bıraktı, DEM Parti'den açıklama geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.