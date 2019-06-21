İstanbul Turizm Filmleri Festivali'nden Kula'ya Ödül

Kula Belediyesi, bu yıl 4. kez düzenlenen Uluslararası İstanbul Turizm Filmleri Festivali'nde "Ülke turizmi ve destinasyon turizmi belgeseli" kategorisinde "Yaşayan Müze Kula" adlı belgesel filmiyle en iyi belgesel film ödülünü kazandı.

Festivale, çekimleri altı ay süren "Yaşayan Müze Kula" belgesel filmiyle katılan Kula Belediyesi, ilçenin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerinin tanıtıldığı belgesel filmiyle "Ülke turizmi ve destinasyon turizmi belgeseli" kategorisinde birincilik ödülü aldı.

Festivalde birincilik alan "Yaşayan Müze Kula" belgeseli 20 ülkede yarışmalara katılacak ve gösterilecek.

"Kula doğal bir film platosu"

Ödülü Kula Belediyesi adına Uluslararası İstanbul Turizm Filmleri Festivali Başkanı Can Saraçoğlu'nun elinden alan Kula Belediyesi Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü personeli Cihat Kıtır, elde ettikleri başarıdan ötürü büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

Cihat Kıtır, belgeselin hazırlanmasına kendilerine destek veren belediye başkanı Hüseyin Tosun'a teşekkür ederek, "Kula, tarihi kültürü ve coğrafyasıyla özel bir ilçe ve adeta doğal bir film platosu." dedi.

Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun da ilçeyi yurt içi ve yurt dışında tanıtmak için büyük çaba harcadıklarını belirterek, "Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğüne bağlı arkadaşlarımız kendi gayretleri ve imkanlarıyla belgesel filmi çektiler. Bu gayretlerinden dolayı arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bu ödül bizler için çok önemli." diye konuştu.

Kaynak: AA