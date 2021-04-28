İstanbul Trip - Şafak Operasyonu rap sözleri! 'Şafak Operasyonu' şarkı sözleri neledir?
İstanbul Trip rap grubunun yeni şarkısı yayınlandı. 27 Nisan günü çıkan 'Şafak Operasyonu' şarkısı kısa sürede 340 bin izlenme ve 34 bin beğeni aldı. Şarkının sözleri merak edildi. Peki, İstanbul Trip - Şafak Operasyonu sözleri nelerdir? İstanbul Trip - Şafak Operasyonu rap sözleri sizlerle...
İstanbul Trip - Şafak Operasyonu şarkısının sözlerine yazımızdan ulaşabilirsiniz.
İSTANBUL TRİP - ŞAFAK OPERASYONU SÖZLERİ
Maestro
Uğraşır üstümüzden hepsi bi rant
Almak ister bizden olmayan evlat
Sert geldiysek yapma bize lan surat!
Şeceren okunur bunu bilesin!
Trip Gang! Trip Gang! Trip Gang! Trip Gang!
Sert gelir ani sillesi!
Trip Gang! Trip Gang! Trip Gang! Trip!
Devirmek isteyen gelip denesin!
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Şam
Trip Gang!
Yürü hep ileri sınır tanımadan
No respect! Ne amca ne abi tara acımadan
Yok kimse yaklaşabilen bu ateşe bu ara
Kalan sağlar çember sıkı
Yıllar yıkamadı hala
Çünkü değiliz muallak
Hepiniz muamma
Dünkü boksunuz tavırlarınız çukura yuvarlar
Kullan at lirikler ve de şişik bass'lar
Sikik kariyerin biter Youtube kanalın kapansa...
Karaköy kapan (ah)
Oluruz musallat
Kazandığın tüm paraları güvenliklere harca
Bağlıyoruz haraca
Dibin gelmiş kancık
Otu bıraktım artık sadece kurşunlar zulamda!
Mic bendeyken uzi, Rapimle büyütürüm
Kuru sıkı piyasa
Ondan bu güdümümüz
Elim fermuar üstünde, alacağın mı vardı?
Cedi değil ufaklıktan çaldığın kedi kadarsın...
Eto'o bitmiş artık
Jeton bir mi kaldı?
Error verir beynin, Ojen çıkar
Aseton bu rhyme'ım!
Sıkma canımı ben taşlamam haşlarım eğer yazarsam
Şeytanın karısını sikermiş çakallar...
---
XIR
Pes mi diye indirdiğimiz kafanızı kaldırmaya
ettik diye müsade mi bu baş kaldırısı?
Allah bin bereket versin genişlettik soframızı
Onlar isterken sürünüp
Aç kalmamızı
Şehir kimin merak etme
Bilir bunu cümle alem
Gevezelik edip kimse saçmalamasın
Bass'lara asıl
---
Hasta kafaların azimi bi tepede
Engebeli arazi
Çatışırız cephde
Herkes aynı kefede
Konuşmayin farazi
Sizi kerim fenasi
Kafiyeden sebebe...
---
Bizi deneme!
Çıktık sefere
Göremezsin TV'de
Efendilik arayanlar izleyebilir TRT
Trip Gang!
Türkçe Rap'te yapıyoruz Gbt
Duyguların nefrete
dönüşür
Bize karşı çünkü olay burda
Haset ekti çıkar için hesap yapan bi ton kolpa!
Ateşi yakan ISTRIP Yokken henüz ortaklıkta
Şimdi bakıyorum herkes paranın peşinde olmuş kukla!
---
Bilirsin başardık onların yaşadığı kaşarlık kompleksi Kendine zarar
Gelirse yeri bi şarkıda koyarız
Trip - Karaköy ratatatata!
İmalatane
yeniden geldik bir arada tüm aile
Aynı mahalle
XX aa yeah!
---
Ashoo
Trip aile!
Almaz kaale
Orospu saç tarar yanar mahalle!
Kaçın aa yeah!
Ashoo Bomaye!
Baba circle sizler daye
Ötmez kuşun sokaklarda anca olun Twitter'da Kanye
Piyasa hayal ürünü lale
Klipte kiralık silah kamera kapanır et iade
Üstünüze kalır tüm ihale ( TRİP! )
Fazla konuşmayın mahkemede ararsın adalet!
---
Heja
Trip Gang burada! Cephede, sokakta, tepede, garajda sefere yakınlaş, bizi de unutma Kalan hep familya İnat hep Trip hep diri hepsini
---
Nasıl olur? diyorlar. Nasıl ölür? diyorlar.
Sokakta kaldırım Trip ilelebet burada
Kadir abi - Monoman
Selo is back - Çadoman
Kafa bizde hep kırık, anlayamaz kodaman!
---
34-35 kardeş ama içi deli
Görse bizi hepsi yönlerini değiştirir!
Elleri titriyor şarkılarda Tehlikeli
Verse'ün yarım kalır çıksa marka isimleri
---
Kuzuların sessizliği
Huzurları kesildi
Ucuzladı rapiniz
Uzuvların delik deşik
Uzun lafın kısası
Aklın almaz yorma
Kabusun olur bu takım
Yeniden bi arada
---
No.1
Artık şunlar içtiğinden bahsetmesin ha
Ettirdik bir çok kahpeye tövbeler tövbesi
Rapini sikiyim bizde her gün anestezi
Delirmek isteyen çıksın gelsin denesin!
Günaydın ulan
Click Click Boom
Sanki İstanbul Attack
Kaçık kafam uykum
Nedenleri siktir edin
Gelin geri perilerin evindeyim
İlhamınız kaçar maazallah
Oğlum seni kaça satıyorlar?
Kapa çeneni bu kapan
Karaköy toz koparan
Koz elimde overdose
Seni sikmek için kuyruktalar ama sen yine de ver poz
Toplanıp da gülüyoruz stüdyoda size
Döner gelir para bize geri
11 King Of Fighter'daki Terry
Ne oldu kuzu keri?
Gözleri Bombay mavisi
Hail Mary
ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER
27 Nisan 2021 tarihinde Youtube'a yüklenen İstanbul Trip - Şafak Operasyonu şarkısı kısa sürede 340 bin izlenme ve 34 bin beğeni almıştır. Şarkı trendlere girmeyi de başarmıştır. Şarkı hakkında diğer bilgiler aşağıdaki gibidir:
Şarkıdakiler : Maestro | Şam | Xir | Ashoo | Heja | No.1
Director: Istanbul Trip
Video Cut: Yeeiid
Beat: 45
Mix & Mastering: Adham Farid