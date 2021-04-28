İstanbul Trip - Şafak Operasyonu rap sözleri! 'Şafak Operasyonu' şarkı sözleri neledir?

İstanbul Trip rap grubunun yeni şarkısı yayınlandı. 27 Nisan günü çıkan 'Şafak Operasyonu' şarkısı kısa sürede 340 bin izlenme ve 34 bin beğeni aldı. Şarkının sözleri merak edildi. Peki, İstanbul Trip - Şafak Operasyonu sözleri nelerdir? İstanbul Trip - Şafak Operasyonu rap sözleri sizlerle...

İstanbul Trip - Şafak Operasyonu şarkısının sözlerine yazımızdan ulaşabilirsiniz.

İSTANBUL TRİP - ŞAFAK OPERASYONU SÖZLERİ

Maestro

Uğraşır üstümüzden hepsi bi rant

Almak ister bizden olmayan evlat

Sert geldiysek yapma bize lan surat!

Şeceren okunur bunu bilesin!

Trip Gang! Trip Gang! Trip Gang! Trip Gang!

Sert gelir ani sillesi!

Trip Gang! Trip Gang! Trip Gang! Trip!

Devirmek isteyen gelip denesin!

---

Şam

Trip Gang!

Yürü hep ileri sınır tanımadan

No respect! Ne amca ne abi tara acımadan

Yok kimse yaklaşabilen bu ateşe bu ara

Kalan sağlar çember sıkı

Yıllar yıkamadı hala

Çünkü değiliz muallak

Hepiniz muamma

Dünkü boksunuz tavırlarınız çukura yuvarlar

Kullan at lirikler ve de şişik bass'lar

Sikik kariyerin biter Youtube kanalın kapansa...

Karaköy kapan (ah)

Oluruz musallat

Kazandığın tüm paraları güvenliklere harca

Bağlıyoruz haraca

Dibin gelmiş kancık

Otu bıraktım artık sadece kurşunlar zulamda!

Mic bendeyken uzi, Rapimle büyütürüm

Kuru sıkı piyasa

Ondan bu güdümümüz

Elim fermuar üstünde, alacağın mı vardı?

Cedi değil ufaklıktan çaldığın kedi kadarsın...

Eto'o bitmiş artık

Jeton bir mi kaldı?

Error verir beynin, Ojen çıkar

Aseton bu rhyme'ım!

Sıkma canımı ben taşlamam haşlarım eğer yazarsam

Şeytanın karısını sikermiş çakallar...

---

XIR

Pes mi diye indirdiğimiz kafanızı kaldırmaya

ettik diye müsade mi bu baş kaldırısı?

Allah bin bereket versin genişlettik soframızı

Onlar isterken sürünüp

Aç kalmamızı

Şehir kimin merak etme

Bilir bunu cümle alem

Gevezelik edip kimse saçmalamasın

Bass'lara asıl

---

Hasta kafaların azimi bi tepede

Engebeli arazi

Çatışırız cephde

Herkes aynı kefede

Konuşmayin farazi

Sizi kerim fenasi

Kafiyeden sebebe...

---

Bizi deneme!

Çıktık sefere

Göremezsin TV'de

Efendilik arayanlar izleyebilir TRT

Trip Gang!

Türkçe Rap'te yapıyoruz Gbt

Duyguların nefrete

dönüşür

Bize karşı çünkü olay burda

Haset ekti çıkar için hesap yapan bi ton kolpa!

Ateşi yakan ISTRIP Yokken henüz ortaklıkta

Şimdi bakıyorum herkes paranın peşinde olmuş kukla!

---

Bilirsin başardık onların yaşadığı kaşarlık kompleksi Kendine zarar

Gelirse yeri bi şarkıda koyarız

Trip - Karaköy ratatatata!

İmalatane

yeniden geldik bir arada tüm aile

Aynı mahalle

XX aa yeah!

---

Ashoo

Trip aile!

Almaz kaale

Orospu saç tarar yanar mahalle!

Kaçın aa yeah!

Ashoo Bomaye!

Baba circle sizler daye

Ötmez kuşun sokaklarda anca olun Twitter'da Kanye

Piyasa hayal ürünü lale

Klipte kiralık silah kamera kapanır et iade

Üstünüze kalır tüm ihale ( TRİP! )

Fazla konuşmayın mahkemede ararsın adalet!

---

Heja

Trip Gang burada! Cephede, sokakta, tepede, garajda sefere yakınlaş, bizi de unutma Kalan hep familya İnat hep Trip hep diri hepsini

---

Nasıl olur? diyorlar. Nasıl ölür? diyorlar.

Sokakta kaldırım Trip ilelebet burada

Kadir abi - Monoman

Selo is back - Çadoman

Kafa bizde hep kırık, anlayamaz kodaman!

---

34-35 kardeş ama içi deli

Görse bizi hepsi yönlerini değiştirir!

Elleri titriyor şarkılarda Tehlikeli

Verse'ün yarım kalır çıksa marka isimleri

---

Kuzuların sessizliği

Huzurları kesildi

Ucuzladı rapiniz

Uzuvların delik deşik

Uzun lafın kısası

Aklın almaz yorma

Kabusun olur bu takım

Yeniden bi arada

---

No.1

Artık şunlar içtiğinden bahsetmesin ha

Ettirdik bir çok kahpeye tövbeler tövbesi

Rapini sikiyim bizde her gün anestezi

Delirmek isteyen çıksın gelsin denesin!

Günaydın ulan

Click Click Boom

Sanki İstanbul Attack

Kaçık kafam uykum

Nedenleri siktir edin

Gelin geri perilerin evindeyim

İlhamınız kaçar maazallah

Oğlum seni kaça satıyorlar?

Kapa çeneni bu kapan

Karaköy toz koparan

Koz elimde overdose

Seni sikmek için kuyruktalar ama sen yine de ver poz

Toplanıp da gülüyoruz stüdyoda size

Döner gelir para bize geri

11 King Of Fighter'daki Terry

Ne oldu kuzu keri?

Gözleri Bombay mavisi

Hail Mary

ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER

27 Nisan 2021 tarihinde Youtube'a yüklenen İstanbul Trip - Şafak Operasyonu şarkısı kısa sürede 340 bin izlenme ve 34 bin beğeni almıştır. Şarkı trendlere girmeyi de başarmıştır. Şarkı hakkında diğer bilgiler aşağıdaki gibidir:

Şarkıdakiler : Maestro | Şam | Xir | Ashoo | Heja | No.1

Director: Istanbul Trip

Video Cut: Yeeiid

Beat: 45

Mix & Mastering: Adham Farid