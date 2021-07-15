İstanbul trafiğinde "bayram tatili" yoğunluğu
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İstanbul trafiğinde "bayram tatili" yoğunluğu

İstanbul trafiğinde 'bayram tatili' yoğunluğu
Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu - Haberler | Güncel

İstanbul'da Kurban Bayramı tatili dolayısıyla memleketlerine ya da tatil bölgelerine gitmek için sabah erken saatlerde yola çıkan vatandaşlar, TEM Otoyolu ve D-100 Karayolunun Ankara istikametinde bazı bölgelerde, trafik yoğunluğu oluşturdu.

İstanbul'da Kurban Bayramı tatili dolayısıyla memleketlerine ya da tatil bölgelerine gitmek için sabah erken saatlerde yola çıkan vatandaşlar, TEM Otoyolu ve D-100 Karayolunun Ankara istikametinde bazı bölgelerde, trafik yoğunluğu oluşturdu.

Yoğunluğun Anadolu Yakası'nda, TEM Otoyolu Ankara istikametine doğru, Ataşehir ile Tuzla arasında bazı bölgelerde arttığı gözlendi.

D-100 Karayolunun Ankara istikametinde ise Tuzla'da trafik yoğunlaştı.

Kent genelinde ise bu bölgelerin dışında kalan ana arterlerde trafik sakin seyrediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu

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