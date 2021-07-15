İstanbul trafiğinde "bayram tatili" yoğunluğu

İstanbul'da Kurban Bayramı tatili dolayısıyla memleketlerine ya da tatil bölgelerine gitmek için sabah erken saatlerde yola çıkan vatandaşlar, TEM Otoyolu ve D-100 Karayolunun Ankara istikametinde bazı bölgelerde, trafik yoğunluğu oluşturdu.