İstanbul SULTANGAZİ su kesintisi! 17-18 Haziran İSKİ Sultangazi su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İstanbul SULTANGAZİ su kesintisi! 17-18 Haziran İSKİ Sultangazi su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
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İSKİ Sultangazi su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 17 Haziran günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Sultangazi ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 17 Haziran İstanbul Sultangazi su kesintisi saatleri...

Sultangazi su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 17 Haziran günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 17 Haziran İstanbul su kesintisi saatleri...

SULTANGAZİ SU KESİNTİSİ

Etkilenen Mahalle: 75.YIL MAH

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 600 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 17.06.2025 08:55:06

Tahmini Bitiş Tarihi: 18.06.2025 1:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

İstanbul SULTANGAZİ su kesintisi! 17-18 Haziran İSKİ Sultangazi su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

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