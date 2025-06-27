İstanbul SULTANBEYLİ su kesintisi! 27-28 Haziran İSKİ Sultanbeyli su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İstanbul SULTANBEYLİ su kesintisi! 27-28 Haziran İSKİ Sultanbeyli su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
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İSKİ Sultanbeyli su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 27 Haziran günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Sultanbeyli ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 27 Haziran İstanbul Sultanbeyli su kesintisi saatleri...

Sultanbeyli su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 27 Haziran günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 27 Haziran İstanbul su kesintisi saatleri...

SULTANBEYLİ SU KESİNTİSİ

Etkilenen Mahalle: MİMAR SİNAN MAH

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 27.06.2025 16:03:28

Tahmini Bitiş Tarihi: 27.06.2025 18:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

İstanbul SULTANBEYLİ su kesintisi! 27-28 Haziran İSKİ Sultanbeyli su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

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