İstanbul Şuhut'lular Derneğinden Başkan Bozkurt'a ziyaret

17.12.2019 10:45 | Son Güncelleme: 17.12.2019 10:50

İstanbul Şuhut Kültür ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı Suat Benli ve yönetim kurulu üyesi Ali Yonca, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt u makamında ziyaret etti.



Benli ve Yonca, Başkan Bozkurt'u İstanbul'da gerçekleştirilecek Şuhut'lular Derneği gecesine davet etti. Başkan Bozkurt ile bir süre hasbihal eden Başkan Benli ve Yonca, misafirperverliklerinden dolayı teşekkürlerini iletti. Başkan Bozkurt ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkürlerini etti. Ziyaret, İstanbul Şuhut'lular Kültür ve Dayanışma Derneği'nin Başkan Bozkurt'a takdim ettiği plaket ile son buldu. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA