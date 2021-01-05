İstanbul su kesintisi ne zaman başlıyor? 30 saatlik kesinti ne zaman başlayacak? Hangi ilçelerde kesinti yaşanacak?

İstanbul'da bugün itibariyle 30 saatlik bir kesinti yaşanacak. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinin Şahintepe-Esenyurt ana isale hattında yapacağı çalışma nedeniyle bugün bazı ilçelerde sular kesilecektir.İstanbul su kesintisi ne zaman başlıyor? 30 saatlik kesinti ne zaman başlayacak? Hangi ilçelerde kesinti yaşanacak? Neden sular kesilecek? Sula

İstanbul'da bugün itibariyle 30 saatlik bir kesinti yaşanacak. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinin Şahintepe-Esenyurt ana isale hattında yapacağı çalışma nedeniyle bugün bazı ilçelerde sular kesilecektir.İstanbul su kesintisi ne zaman başlıyor? 30 saatlik kesinti ne zaman başlayacak? Hangi ilçelerde kesinti yaşanacak? Neden sular kesilecek? Sular ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinin Şahintepe-Esenyurt ana isale hattında yapacağı çalışma nedeniyle Esenyurt, Başakşehir, Avcılar, Büyükçekmece, Arnavutköy ve Çatalca ilçelerinin bazı mahallelerine bu akşam saat 21.00'den itibaren 30 saat süreyle su verilemeyecek.

İSKİ'den yapılan açıklamaya göre Şahintepe-Esenyurt ana isale hattında zorunlu olarak deplase bağlantı çalışmaları yapılacak.

HANGİ İLÇE VE MAHALLELERDE KESİNTİ YAŞANACAK?

Çalışma nedeniyle Esenyurt'ta Saadetdere, Turgut Özal, Namık Kemal, Zafer, Akevler, Üçevler, Fatih, Talatpaşa, İnönü, İncirtepe, Yunus Emre Akşemsettin, Süleymaniye, Sultaniye, Yenikent, Balıkyolu, Ardıçlı, Esenkent, Aşık Veysel, Koza, Orhangazi, S. Eyyubi, Örnek, Çınar, Bağlarçeşme, Pınar, Mehter Çeşme, Mehmet Akif Ersoy ve Güzelyurt mahallelerinde kesinti olacak.

Başakşehir'de, Bahçeşehir 1. ve 2. Kısıma, Avcılar'da Yeşilkent mahallesine, Büyükçekmece'de Karaağaç mahallesine, Arnavutköy'de Hadımköy, Deliklikaya, Ömerli, Yassıören, Yeşilbayır'a, Çatalca'da ise Bahsayiş mahallelerine 05 Ocak 2021 Salı günü 21.00 ile 07 Ocak 2021 Perşembe günü 03.00 saatleri arasında 30 saat süreyle su verilemeyecek.