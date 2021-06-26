"Şiddete yer yok" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan talimat! 1 Temmuz'da İstanbul Sözleşmesi'ne alternatif geliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

"Şiddete yer yok" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan talimat! 1 Temmuz'da İstanbul Sözleşmesi'ne alternatif geliyor

Haberler.com - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesinin ardından, kadın dernekleri ve partisinin kadın milletvekilleriyle 'kadına şiddet' konulu özel bir toplantı yaptı. Toplantıda kadınlar endişelerini dile getirdikten sonra açıklama yapan Erdoğan, şiddete hiçbir şekilde tolerans gösterilmeyeceğini ve konuyla ilgili yasanın yolda olduğunu söyledi. Bunun yanı sıra 1 Temmuz'da Erdoğan'ın başkanlığında Şiddet ile Mücadele Eylem Planı'nın açıklanacağı belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı'nda önceki gün gerçekleştirilen toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan, kadın derneklerinin temsilcileri ve milletvekillerini 4 saate yakın dinledi. Hürriyet'in haberine göre, toplantıda söz alan kadınlar, İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmenin doğru olmadığını, bunun şiddetle mücadeleyi olumsuz etkileyeceğini söyledi.

"KADINLAR KENDİNİ GÜVENDE HİSSETMİYOR"

Konuşmacılar, "İstanbul Sözleşmesi şiddete karşı kadını koruyordu. Keşke bundan çekilmesiydik. Kadınlar kendini güvende hissetmiyor. Şimdi de ilgili yasaya ilişkin talepler başladı. Buradan geri adım olmaması lazım. Sözleşmeden doğabilecek boşlukların hızla doldurulması gerekir. Sözleşmeden çekilmenin kadına yönelik şiddet ile mücadelede geri adım olduğu gibi algı oluşturuluyor" dedi.

AYASOYFA İMAMI DA ELEŞTİRİLERİN ODAĞINDAYDI

Toplantıda, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Ayasofya imamının sözlerine karşı gerekli tepkiyi vermemesi de eleştirildi. Özellikle muhafazakar kadın STK temsilcilerinin, sözleşmeyi savundukları için bir kesim tarafından linç edilmek istendiği de ifade edildi.

"ŞİDDETE TOLERANS TANINMAYACAK"

Toplantıda, devletin, cinsiyet ayrımı veya cinsel yönelim farkı gözetmeksizin herkesi şiddete karşı koruma görevi olduğu ifade edildi. Erdoğan, değerlendirmeleri dinledikten sonra şunları söyledi:

"Bir grup toplumsal hayatı manipüle ettiği ve böyle bir hava oluştuğu için sözleşmeden çekildik. Şiddetle mücadele konusunda asla taviz vermeyeceğiz. Aynı şekilde kadınlarımızı şiddete karşı korumaya devam edeceğiz. Şiddete hiçbir tolerans tanımayacağız. Bunun için gerekli hukuki altyapımız var. İlgili yasa tavizsiz uygulanacak. Yasadan asla vazgeçmeyeceğiz. Emin olun bundan dönüş yok. Aynen uygulanmaya devam edilecek."

1 TEMMUZ'DA YENİ PLAN GELİYOR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık da, İstanbul Sözleşmesi sürecinin 1 Temmuz'da tamamlanacağı ve bir aksaklık oluşmaması için genelge yayınladıklarını söyledi. Yanık, "1 Temmuz'da da Cumhurbaşkanımız başkanlığında Şiddet ile Mücadele Eylem Planı'nı açıklayacağız" dedi.

'Şiddete yer yok' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan talimat! 1 Temmuz'da İstanbul Sözleşmesi'ne alternatif geliyor

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mehmet Özhaseki Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Şevval Şahin Kerem Kamışlı Serenay Sarıkaya Yiğit Marcus Aral
Spor Cristiano Ozan Tufan Burak Elmas Burak Yılmaz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
"Şiddete yer yok" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan talimat! 1 Temmuz'da İstanbul Sözleşmesi'ne alternatif geliyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.6.2021 14:12:47. #1.15#

title