İstanbul SİLİVRİ su kesintisi! 22-23 Ağustos İSKİ Silivri su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İSKİ Silivri su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 22 Ağustos günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Silivri ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 22 Ağustos İstanbul Silivri su kesintisi saatleri...

İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 22 Ağustos günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu.

SİLİVRİ SU KESİNTİSİ

İSKİ Silivri su kesintisi açıklandı:

Etkilenen Mahalle: SELİMPAŞA MERKEZ MAH.

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 22.08.2025 16:10:23

Tahmini Bitiş Tarihi: 22.08.2025 19:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

