İstanbul SİLİVRİ su kesintisi! 14-15 Ağustos İSKİ Silivri su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
İSKİ Silivri su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 14 Ağustos günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Silivri ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 14 Ağustos İstanbul Silivri su kesintisi saatleri...
SİLİVRİ SU KESİNTİSİ
İSKİ Silivri su kesintisi açıklandı:
Etkilenen Mahalle: PİRİ MEHMET PAŞA MAH.
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 14.08.2025 13:41:53
Tahmini Bitiş Tarihi: 14.08.2025 16:30
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185