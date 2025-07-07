İstanbul SARIYER su kesintisi! 7-8 Temmuz İSKİ Sarıyer su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İstanbul SARIYER su kesintisi! 7-8 Temmuz İSKİ Sarıyer su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
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İSKİ Sarıyer su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 7 Temmuz günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Sarıyer ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 7 Temmuz İstanbul Sarıyer su kesintisi saatleri...

Sarıyer su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 7 Temmuz günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 7 Temmuz İstanbul su kesintisi saatleri...

SARIYER SU KESİNTİSİ

Etkilenen Mahalle: FERAHEVLER MAH

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 07.07.2025 14:44:06

Tahmini Bitiş Tarihi: 7.07.2025 19:30

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

İstanbul SARIYER su kesintisi! 7-8 Temmuz İSKİ Sarıyer su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

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