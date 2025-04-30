İstanbul SARIYER elektrik kesintisi! 30 Nisan Sarıyer elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Sarıyer elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 30 Nisan günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

SARIYER ELEKTRİK KESİNTİSİ

2025-04-30 00:00:00 - 06:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-YENİKÖY mah TEKSER EVLERİ (VAKIF SUYU SOKAĞI) sk bölgelerinde 30/04/2025 00:00:00 - 30/04/2025 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-04-30 00:00:00 - 06:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-YENİKÖY mah BESİ, BİHTER HANIM ÇIKMAZI, KUMSUYU ÖZGÜR, KÜÇÜKTEPE, KİRAZLI BAĞLAR, TEKSER EVLERİ (VAKIF SUYU SOKAĞI), TEYYARE, TÜRKBOSTANI, YASEMEN, YENİDENİZ sk bölgelerinde 30/04/2025 00:00:00 - 30/04/2025 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-04-30 09:00:00 - 13:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MADEN mah BERRAK ÇIKMAZI, BOĞAZHİSAR, BOĞAZİÇİ, BURCU, DESEN, FİGEN, FİRUZAN, FİRUZE, GÜZİN, KEHRİBAR, KIYMET ÇIKMAZI, MADALYON, SELVİ, SILA, TEPE ÜSTÜ BAYIR, ULUDAĞ, VAKIF, YAZGÜLÜ, YUNUS EMRE, YUNUS EMRE 2, ZUHAL, ZÜLAL sk bölgelerinde 30/04/2025 09:00:00 - 30/04/2025 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-04-30 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-YENİKÖY mah ESENTEPE, NAR ÇİÇEĞİ, PARS ÇIKMAZI sk / İSTİNYE mah ABİDE, BURHAN, FADIL, NAR ÇİÇEĞİ sk bölgelerinde 30/04/2025 09:00:00 - 30/04/2025 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-04-30 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-RUMELİ HİSARI mah 6., ASLIHAN ÇIKMAZI, BADEM, BALLICA ÇIKMAZI, KARANFİL ÇAYI, KORE OKUL ALTI, RUMELİ HİSARI CAMİ, SELVİLİ, SEVGİ, TÜRKAN ŞORAY sk bölgelerinde 30/04/2025 09:00:00 - 30/04/2025 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-04-30 12:00:00 - 15:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MADEN mah ALADAĞ, AYTEKİN, DEREİÇİ., KIZILELMA, KOPUZ , KİLYOS sk / ZEKERİYAKÖY mah KİLYOS. sk bölgelerinde 30/04/2025 12:00:00 - 30/04/2025 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.