İSTANBUL-SARAYBURNU'NDA DENİZE GİREN KİŞİ DALACAKSIN ATACAKSIN VİRÜSÜ BU İŞ ÇÖZÜLECEK
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İSTANBUL-SARAYBURNU'NDA DENİZE GİREN KİŞİ DALACAKSIN ATACAKSIN VİRÜSÜ BU İŞ ÇÖZÜLECEK

Havanın sıcak olması nedeniyle bazı vatandaşlar öğleden sonra Sarayburnu sahilinde kayalıklardan denize girdi.

29.08.2020 16:41 | Son Güncelleme: 29.08.2020 16:49

Havanın sıcak olması nedeniyle bazı vatandaşlar öğleden sonra Sarayburnu sahilinde kayalıklardan denize girdi. Boğazdaki akıntıya rağmen denizde yüzen vatandaşlardan bazıları da kayalıklarda güneşlendi. Denize giren vatandaşlardan Furkan Tuncer, "Buraya geleceksin dalacaksın çıkacaksın atacaksın virüsü bu iş çözülecek. Bu iş böyledir ilaç, oksijen falan bunlar çözüm değil" dedi.

Hava sıcaklığının yükselmesiyle birlikte öğleden sonra çok sayıda vatandaş Sarayburnu sahiline geldi. Kayalıklardan denize atlayan vatandaşlar uzun süre denizde kaldı. Boğazda yaşanan akıntıya rağmen denize girmeye devam eden vatandaşlar kulaç attı. Bazı vatandaşlar sahilde güneşlenirken, kayalıkların üzerinde mangal yakıp yemek yapanlar da vardı.

"DALACAKSIN ÇIKACAKSIN ATACAKSIN VİRÜSÜ BU İŞ ÇÖZÜLECEK"

Sarayburnu'nda denize giren vatandaşlardan Furkan Tuncer, "Ben yaklaşık iki saat önce geldim. Akıntı var ama bize işlemiyor. Gayet iyi yüzüyoruz. Virüsle alakalı endişem yok. Vakaların arttığını söylüyorlar ama bizim ekip hep aynı eksilen yok. Aynı kişiler geliyoruz yani daha enfekte olan yok. Buraya geleceksin dalacaksın çıkacaksın atacaksın virüsü bu iş çözülecek. Bu iş böyledir ilaç, oksijen falan bunlar çözüm değil" diye konuştu.

"BİLENLER DENİZE GİRERSE DAHA İYİ OLUR"

Denize giren Ramazan Çiçek, "Suyun sıcaklığı on numara. Türkiye'nin incisi olan boğazdayız. İlçelerde sıcaklık farklı olsa da burası püfür püfür esiyor. Suyun sıcaklığı da on numara. Burada denize girmek her baba yiğidin harcı değil. Burada denize girmek çok tehlikeli. Bilenler girerse daha iyi olur. Serinlemek için gelmek isteyenler varsa çok güzel bir yer. Diğer kişilerle sosyal mesafeye ve maske kurallarına dikkat ediyoruz. Vakaların artması bizi üzüyor" ifadelerini kullandı.

İSTANBUL-SARAYBURNU'NDA DENİZE GİREN KİŞİ DALACAKSIN ATACAKSIN VİRÜSÜ BU İŞ ÇÖZÜLECEK

Kaynak: DHA

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