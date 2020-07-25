İSTANBUL-Sağlık çalışanı çift hastanede dünya evine girdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İSTANBUL-Sağlık çalışanı çift hastanede dünya evine girdi

Sağlık çalışanı çift hastanede dünya evine girdiİSTANBUL, (DHA) ? TUZLA'da sağlık çalışanı Şahin çiftinin nikahı çalıştıkları hastanede kıyıldı.

25.07.2020 10:49 | Son Güncelleme: 25.07.2020 11:02

Sağlık çalışanı çift hastanede dünya evine girdi

İSTANBUL, (DHA) ? TUZLA'da sağlık çalışanı Şahin çiftinin nikahı çalıştıkları hastanede kıyıldı. Daha önce evlilik teklifi de yine aynı hastanede yapılırken düzenlenen nikah törenine çok sayıda sağlık personeli katıldı. Şarkıcı Aslı Hünel'de nikah şahitliği yaptı ve davetlilere şarkı söyledi.

Tuzla Devlet Hastanesi'nde çalışan Selma Yılmaz ve Hakan Şahin hastanenin bahçesinde dünya evine girdi. Evlilik teklifini hastanede yaptığını belirten Hakan Şahin, hayatlarının hastanede geçtiğini söyledi. Daha önce 'online' konser sırasında 'bir sağlık personelinin düğününe katılacağını' söyleyen şarkıcı Aslı Hünel de nikaha geldi. Şahin çiftinin şahitliğini Tuzla Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Kömekçi, Tuzla Devlet Hastanesi Başhekimi Selçuk Bozhilal ve sanatçı Aslı Hünel Yaptı.

ŞAHİN 'DEĞER GÖRMEK GÜZEL'

Koronavirüs pandemisi dolayısıyla düğünlerinin iptal edildiğini, nikahlarının da sessiz ve sakin olacağını düşündüklerini söyleyen gelin Selma Yılmaz, 'Çok mutluyuz. Hiç beklemediğimiz zamanda şans olarak bu proje bize denk geldi. Düğünümüz iptal edilmişti, nikahımızda pandemi dolayısıyla sessiz ve sakin olacaktı. Çok yorucu bir dönemden geçtik. Beklemiyorduk bu şekilde olacağını. Aslı Hanım'ı duyunca zaten çok mutlu olduk. Tuzla Belediyesi Dr. Şadi Yazıcı başta olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bu şekilde bir şey olacağını hiç beklemiyorduk. Sessiz bir nikah olacağını düşünmüştük ama renk kattınız' diye konuştu.

Değer görmenin güzel olduğunu belirten damat Hakan Şahin, 'Çok teşekkür ederiz. Değer görmek güzel. Evlilik teklifi ederken de burada etmiştim. Hayatımız burada geçecek demiştim. O yüzden teklifi burada ediyorum dedim. Bu yolda da ilerliyoruz' dedi.

HÜNEL 'VERDİĞİM SÖZÜ TUTTUM'

Nikah töreninde şahitlik yapıp şarkı söyleyen Aslı Hünel, Tuzla Belediyesi'yle düzenlediği 'online' konser sırasında verdiği sözü yerine getirdiğini söyledi. Sağlık çalışanlarına gönül borcunun olduğunu belirten şarkıcı Hünel, 'Çok mutluyum. Pandemi sürecinde Tuzla Belediyesi çok güzel işler başardı. Biz online bir konser gerçekleştirmiştik. Konser sırasında 'ben bir sağlık çalışanının nikahında hem şahitlik yaparım hem de şarkı söylerim' demiştim. Çünkü tüm sağlıkçılarımıza çok şey borçluyuz. Biz sokağa çıkmadan evlerimizde otururken onlar burada cansiperane çalıştılar. Allah onlardan razı olsun. Hakikaten doktorlarımızın ve bütün personelin Allah ayaklarına taş değdirmesin. Onlara bizim gönül borcumuz var. Geldiğim, yaptığım hiçbir şey değil. Benim hep söylediğim gibi elimden ne gelirse ben her zaman hazırım demiştim. Hastanenin bünyesinde böyle bir organizasyonun gerçekleştirilmesi ayrı bir heyecandı. Ben maskemi çıkardım ama testten de geçtim. Sağ olsunlar doktorlarımız ve personellerimiz de iştirak ettiler. Onlara da bir nebze moral olduysa başta Başkanımız Dr. Şadi Yazıcı ve hastane yönetimine teşekkür ederiz. Böyle şeyleri biz sanatçılar olarak, zaman zaman unutuluyor ama verdiğimiz sözü tutmamız lazım. Başkanımıza da sürekli, 'Başkanım ben verdiğim sözü unutmam. Beni lütfen arayın' dedim. Aradılar ve bugün buradayız. Verdiğim sözleri tutacağımı buradan bir kere daha söylüyorum. Değerli kardeşlerime de sonsuz mutluluk diliyorum? ifadelerini kullandı.

İSTANBUL-Sağlık çalışanı çift hastanede dünya evine girdi

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Son Dakika: Evde bakım, yaşlı ve engelli aylıkları Kurban Bayramı'ndan önce yatırılacak Ekonomi
Son Dakika: Evde bakım, yaşlı ve engelli aylıkları Kurban Bayramı'ndan önce yatırılacak
3 kentimiz diken üstünde! Koronavirüs vakaları hızla artıyor Sağlık
3 kentimiz diken üstünde! Koronavirüs vakaları hızla artıyor
Pınar Gültekin cinayetinde annenin 'Katil tek değildi' şüphesini 2 bin saatlik görüntüler çürüttü 3. Sayfa
Pınar Gültekin cinayetinde annenin "Katil tek değildi" şüphesini 2 bin saatlik görüntüler çürüttü
Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili çirkin paylaşım yapan memur hakkında soruşturma başlatıldı 3. Sayfa
Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili çirkin paylaşım yapan memur hakkında soruşturma başlatıldı
Merve Boluğur'un sevgilisi hayranı çıktı! İki yıl boyunca güzel oyuncuya övgüler yağdırmış Magazin
Merve Boluğur'un sevgilisi hayranı çıktı! İki yıl boyunca güzel oyuncuya övgüler yağdırmış
Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Ayasofya Camii'nin açılışından dolayı Erdoğan'ı tebrik etti Politika
Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Ayasofya Camii'nin açılışından dolayı Erdoğan'ı tebrik etti
Genç kızın, Erdoğan ve Bahçeli ile çektiği selfie sosyal medyada gündem oldu
Genç kızın, Erdoğan ve Bahçeli ile çektiği selfie sosyal medyada gündem oldu
Emekli vatandaş, sipariş ettiği hediyelik kağnı gelmeyince atölye kurup kendi üretmeye başladı
Emekli vatandaş, sipariş ettiği hediyelik kağnı gelmeyince atölye kurup kendi üretmeye başladı
Ayasofya'nın ibadete açıldığı gün vatandaşlara soruldu: Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa kime oy verirdiniz?
Ayasofya'nın ibadete açıldığı gün vatandaşlara soruldu: Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa kime oy verirdiniz?
Pakistan'da fıkra gibi olay! Kurbanlık koyun diye aldı gerçek çok farklı çıktı
Pakistan'da fıkra gibi olay! Kurbanlık koyun diye aldı gerçek çok farklı çıktı
İkra Nur'un acısı dinmeden bir kayıp haberi daha! Küçük kızı bulmak için ekipler seferber oldu
İkra Nur'un acısı dinmeden bir kayıp haberi daha! Küçük kızı bulmak için ekipler seferber oldu
Erdoğan'ın Ayasofya'daki Kuran-ı Kerim tilaveti Amerikalı gazetecinin tüylerini ürpertti
Erdoğan'ın Ayasofya'daki Kuran-ı Kerim tilaveti Amerikalı gazetecinin tüylerini ürpertti
Kahramanmaraş'ta seyir halindeki otomobil alev aldı! 1'i çocuk 2 kişi yanarak öldü
Kahramanmaraş'ta seyir halindeki otomobil alev aldı! 1'i çocuk 2 kişi yanarak öldü
Yargıtay'dan babalara 'soyadı' müjdesi! Çocuğun yararına olmadıkça değiştirilemeyecek
Yargıtay'dan babalara "soyadı" müjdesi! Çocuğun yararına olmadıkça değiştirilemeyecek
Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın acı günü! Babasını son yolculuğuna uğurladı
Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın acı günü! Babasını son yolculuğuna uğurladı
Hindistan'da koronavirüs kabusu! Bir günde 49 bin yeni vaka görüldü
Hindistan'da koronavirüs kabusu! Bir günde 49 bin yeni vaka görüldü
CHP'de kurultay günü! Genel başkanlık için Kılıçdaroğlu haricinde 3 isim daha yarışacak
CHP'de kurultay günü! Genel başkanlık için Kılıçdaroğlu haricinde 3 isim daha yarışacak
Son Dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Selanik'te Türk bayrağının yakılmasına tepki! Denize döktüğümüz savaş hatırlatıldı
Son Dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Selanik'te Türk bayrağının yakılmasına tepki! Denize döktüğümüz savaş hatırlatıldı
Alışverişte yeni dönem! Güvensiz ürünün risk bilgisi tüketiciyle paylaşılacak
Alışverişte yeni dönem! Güvensiz ürünün risk bilgisi tüketiciyle paylaşılacak
Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, pembe bikinili pozlarıyla ortalığı kasıp kavurdu
Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, pembe bikinili pozlarıyla ortalığı kasıp kavurdu
Mario Balotelli'nin eski sevgisili Raffaella Fico, banyo yaparken çırılçıplak poz verdi
Mario Balotelli'nin eski sevgisili Raffaella Fico, banyo yaparken çırılçıplak poz verdi
Merve Boluğur'un aşk tatili devam ediyor! Kimseye aldırış etmeden sevgilisini öpücüklere boğdu
Merve Boluğur'un aşk tatili devam ediyor! Kimseye aldırış etmeden sevgilisini öpücüklere boğdu
Cep telefonu bataryası bomba gibi patladı! Panik anları anbean kamerada
Cep telefonu bataryası bomba gibi patladı! Panik anları anbean kamerada
Zeynep Şenpınar'ın katili, genç kızın iç çamaşırları da dahil tüm kıyafetlerini değiştirmiş
Zeynep Şenpınar'ın katili, genç kızın iç çamaşırları da dahil tüm kıyafetlerini değiştirmiş
Ünlü sunucu Özlem Yıldız'ın tatil paylaşımlarına beğeni yağıyor
Ünlü sunucu Özlem Yıldız'ın tatil paylaşımlarına beğeni yağıyor
Tilki zannedip ateş açtı, bahçede fasulye toplayan gelinini öldürdü
Tilki zannedip ateş açtı, bahçede fasulye toplayan gelinini öldürdü
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı 81 ile gönderdi! Kurban Bayramı trafik denetlemelerinde 162 bin personel görev alacak
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı 81 ile gönderdi! Kurban Bayramı trafik denetlemelerinde 162 bin personel görev alacak
Hande Erçel ve Kerem Bursin'in öpüşme görüntülerini sızdıran çalışan işinden oldu
Hande Erçel ve Kerem Bursin'in öpüşme görüntülerini sızdıran çalışan işinden oldu
Sinan Akçıl, boşandığı eski eşi Burcu Kıratlı'ya doğum gününde evlilik teklifinde bulundu
Sinan Akçıl, boşandığı eski eşi Burcu Kıratlı'ya doğum gününde evlilik teklifinde bulundu
Oğlunun acısını unutmaya çalışan Ebru Şallı, Bodrum tatilinde görüntülendi
Oğlunun acısını unutmaya çalışan Ebru Şallı, Bodrum tatilinde görüntülendi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fatih Sultan Lütfü Türkkan Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Selçuk Yöntem Huysuz Virjin Murat Dalkılıç
Spor Ali Koç Can Bartu Rıza Çalımbay Abdullah Avcı Malcolm Thomas
Daha Fazla Namaz Ayasofya Cuma Namazı Kurban Bayramı
Şu an buradasınız: İSTANBUL-Sağlık çalışanı çift hastanede dünya evine girdi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.7.2020 11:19:53. #1.15#
title