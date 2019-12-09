: İstanbul-sabiha gökçen havalimanı'nda görevli taksicilere 13 ayrı dalda eğitim

09.12.2019 12:31 | Son Güncelleme: 09.12.2019 12:37

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 'Taksi Şoförlerine Turizm Eğitimi' programı kapsamında Sabiha Gökçen Havalimanı'nda görev yapan taksicilerin eğitimi başladı. Eğitimler, davranış bilgisinden turistlerle iletişime, taksicilikte uyulması gereken kurallardan suç önleme yöntemlerine kadar 13 ayrı dalda olacak ve eğitim sonrası sınavlarda başarılı olanlara 'başarı belgesi' verilecek.

İstanbul'da taksi şoförlerinin turizm konusundaki farkındalıklarını artırmak ve turistlere karşı bilinçli davranışlarını pekiştirmek amacıyla başlatılan 'Taksi Şoförlerine Turizm Eğitimi' programı kapsamında Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda görev yapan yaklaşık bin taksi şoförünün eğitimi başladı. Eğitim programının açılış törenine Sabiha Gökçen Havalimanı Mülki İdare Amiri Necip Çakmak, Sabiha Gökçen Havalimanı Emniyet Şube Müdürü Nilgün Selvi, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Sabiha Gökçen Havaalanı Taşıma ve İşletme Kooperatifi (SAWKOOP) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çavuş ile eğitim alacak ilk grup taksi şoförleri katıldı. Yaklaşık bin taksi şoförünü katılacağı eğitimlerde; akademisyenler, profesyonel turist rehberleri, mimar, kişisel gelişim uzmanları ders verecekler. Eğitimler, davranış bilgisinden turistlerle iletişime, taksicilikte uyulması gereken kurallardan suç önleme yöntemlerine kadar 13 ayrı dalda olacak ve eğitim sonrası sınavlarda başarılı olanlara 'başarı belgesi' verilecek.

'EMEĞİ GEÇEN HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUM'

Açılış töreninde konuşan Sabiha Gökçen Havalimanı Mülki İdare Amiri Necip Çakmak, "Arkadaşlar önemli olan üç konu var. Biz millet olarak geleneğimiz gereği misafiri severiz. Misafire çok önem veririz. İkincisi, biz geçmişte işimizi en iyi yapan millettik. Hala öyle olmalıyız. Üçüncü olarak İstanbul'da çalışıyoruz. İstanbul dünyanın başkentidir. Bu da bir ayrıcalık bizim için. Bu ayrıcalıkta bulunmamız için eğitimli olmalıyız. Böyle bir eğitimi sağladığı için önce Bakanımıza, Kültür Müdürlüğümüze ve desteği olanlara teşekkür ediyorum. Eğitimli olalım. Önce eğitileceğiz ki daha sonra işimizi yapalım. Bilmediğimiz şeyleri burada öğreneceğiz. Ben de bazı programlara katılacağım. Çünkü şunu hiç unutmayın, hepimiz doğduğumuz günden öleceğimiz güne kadar bir şeyler öğrenmek zorundayız. Hele böyle hazırlanmış bir eğitimi hiç kaçırmayın? dedi.

'YEVMİYE SİSTEMİ MAAŞ SİSTEMİNE DÖNMELİ'

Programdaki amacın ticari taksideki hizmet kalitesini ve araç kalitesini yükseltmek olduğuna dikkat çeken Sabiha Gökçen Havaalanı Taşıma ve İşletme Kooperatifi (SAWKOOP) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çavuş şunları söyledi: "O yüzden bunu bir bütün olarak ele almak gerekir. Bu tür organizasyonların devamının getirilmesini bekliyoruz. Biz de verilen bilgi, belirli periyotlar ile bu eğitimlerin verileceğidir. Her şeyin başı eğitimdir. Bizler ticari taksiler olarak 2010 yılından itibaren hizmet kalitesini artırabilmek için ciddi yatırımlar yaptık. Benim önerim bu ticari taksiler için bir yevmiye sistem var. Bunu maaş sistemine çevirsek ve şoför arkadaşlarımızın hak ettiği maaşları verdikten sonra şoför A kaliteli hizmet vererek bahşiş alacak. Bu sayede A kaliteli bir hizmet verecek. Eğitimin yanında bunu da birleştirdiğimiz zaman şoförün yolcu ile ilgili kötü muamele yapmasının önüne geçilerek daha kaliteli bir hizmet vermiş olacak"

Kaynak: DHA

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