İstanbul, Red Bull M.E.O. ile teknoloji turizminin başkenti oluyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İstanbul, Red Bull M.E.O. ile teknoloji turizminin başkenti oluyor

04.03.2021 11:49 | Son Güncelleme: 04.03.2021 11:52
İstanbul, Red Bull M.E.O. ile teknoloji turizminin başkenti oluyor

Red Bull M.E.O. dünyanın en iyilerini belirlemek için İstanbul'u dijital arenaya taşıyor.

Red Bull M.E.O. dünyanın en iyilerini belirlemek için İstanbul'u dijital arenaya taşıyor.

Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, dünyanın en rekabetçi mobil oyun arenası Red Bull M.E.O. gerçekleşecek dünya finaliyle İstanbul'un dünyaya tanıtılmasında rol oynayacak. İstanbul'un sanal bir simülasyonunda gerçekleşecek Red Bull M.E.O. Dünya Finali'nde hem dünyanın en iyileri oyuncuları yarışacak hem de katılımcılar evlerinin konforunda İstanbul'u gezmenin tadını çıkaracak.

PUBG MOBILE, Hearthstone ve Teamfight Tactics Mobil turnuvalarında her bir oyunun finali, İstanbul ile özdeşleşen ikonik noktalarda düzenlenecek. PUBG MOBILE Finali Haydarpaşa Garı'nın, Teamfigjht Tactics Finali Ortaköy'ün, Hearthstone Finali ise Kapalı Çarşı'nın bire bir simülasyonunda gerçekleştirilecek.

Red Bull M.E.O. Dünya Finali oyunseverler kadar izleyiciler içinde benzersiz bir deneyim sunacak. 13 günlük bir gaming festivaline dönüşecek organizasyon, içinde yer alacak bu finallerin dışında Galata Kulesi, Sultanahmet Meydanı gibi tarihi noktaların olduğu dijital tur ile de Türkiye'nin kültürel mirasının tanıtılmasına ve yaşatılmasına da katkı sağlayacak. Aynı zamanda heyecan verici canlı yayınların da yer aldığı simülasyon sayesinde katılımcılar, İstanbul'un daha önce ev sahipliği yaptığı büyük organizasyonlarla bu kez dijital arenada yeniden buluşacak.

PUBG MOBILE'de Türkiye'yi iki takım temsil edecek

Red Bull M.E.O. Dünya Finali'nde Şampiyonluk heyecanı 20 Mart tarihinde Kapalıçarşı'daki Hearthstone Dünya Finali ile başlayacak. 27 Mart'ta Ortaköy'de gerçekleşecek Teamfight Tactics ile sürecek yolculuk dünyanın en eski tren istasyonlarından olan Haydarpaşa Garı'nda 22 ve 29 Mart'taki PUBG MOBILE finali ile tamamlanacak. Yapı Kredi Play ve Monster Notebook destekleriyle gerçekleştirilecek Red Bull M.E.O. Dünya Finalleri'ne dair daha fazla bilgi RedBull.com/meo adresinde bulunabiliyor.

Red Bull M.E.O.'nun PUBG MOBILE finalinde dünya ikiye bölünecek. 22 Mart'ta Doğu ve 29 Mart'ta Batı olmak üzere iki şampiyonun belli olacağı Red Bull M.E.O. Dünya Finalleri'nde Türkiye'yi temsil eden Futbolist ve Blaze Esports, Batı Şampiyonu olmak için mücadele edecek.

Red Bull M.E.O. şehri oyun alanına çevirmeye devam ediyor

Red Bull M.E.O., Dünya Finalleri öncesinde şehri oyun alanına çevirmeyi sürdürüyor. Mobil oyunseverler, PUBG MOBILE ile özdeşleşmiş drop kutularını Instagram üzerinden aktif olan AR filtresi ile en yaratıcı ve eğlenceli şekilde şehrin dilediği noktasına indirmeye çalışıyor. Her hafta en yaratıcı videoyu çeken ve belirtilen adımlarla Instagram hesabında paylaşan 3 oyunsever, sürpriz ödüllerin sahibi oluyor. Bu eğlenceli deneyime katılmak için gerekli adımlara dair detaylı bilgi RedBull.com/ARmeo adresinde bulunabiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Günyol

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Devlet Bahçeli Enis Berberoğlu Necmettin Erbakan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cemal Hünal Sedat Kapurtu Kerimcan Durmaz İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Fatih Terim Cüneyt Çakır Abdullah Avcı İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Türk Mart
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İstanbul, Red Bull M.E.O. ile teknoloji turizminin başkenti oluyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.3.2021 11:55:36. #1.15#
title