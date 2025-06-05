İstanbul radar noktaları! İstanbul'da nerede radar var?

İstanbul radar noktaları! İstanbul'da nerede radar var?
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İçişleri Bakanlığı, trafik güvenliğini artırmak ve trafik kazalarını önlemek amacıyla başlattığı yeni çalışma kapsamında, vatandaşların yol güzergahları üzerindeki radarlı ve radarsız trafik uygulama sayılarını öğrenebileceği internet sayfası hazırladı. Peki, İstanbul radar noktaları! İstanbul'da nerede radar var?

İçişleri Bakanlığı, vatandaşların güzergahları üzerindeki radarlı ve radarsız trafik uygulama sayılarını öğrenebileceği internet sayfası hazırladı. Nerede radar denetimi yapıldığını gösteren sistem ile sürücülerin denetimlerden haberdar olarak dikkatli olmaları hedefleniyor. Öte yandan, sabit radar ve elektronik denetleme sistemlerinin yerleri ise Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından paylaşıldı. Peki, İstanbul radar noktaları! İstanbul'da nerede radar var?

RADAR NOKTALARI NEREDE?

"https://www.icisleri.gov.tr/iller-arasi-radar-ve-kontrol-noktasi-uygulama-sayilari" internet adresinden erişilebilen bu sistemle, sürücülerin denetimlerden haberdar olarak dikkatli olmaları hedefleniyor.

Hazırlanan sayfa, vatandaşlara nerede radar denetimi yapıldığını nokta atışlı olmasa da güzergahlarındaki uygulama sayılarını gösteriyor. Sistem üzerinden başlangıç noktası ile varış noktası seçiliyor, hem radarlı hem radarsız trafik uygulamaların sayılarını öğrenilebiliyor.

Sistem, radarlı veya radarsız uygulama yapılan yerlerin tam yeri hakkında bilgi vermiyor. Örneğin, sayfa üzerinden "İstanbul'dan Ankara'ya 35 radarlı trafik uygulaması, 32 radarsız trafik uygulaması" şeklinde bilgi veriliyor. Ayrıca sistemdeki interaktif Türkiye haritası üzerinden de başlangıç noktası ile varış noktası seçilebiliyor.

VERİLER 30 DAKİKADA BİR YENİLENİYOR

Sistemde paylaşılan veriler, polis ve jandarma birimlerinin gösterimi yapılan il geneli devam eden trafik uygulamalarını kapsıyor ve 30 dakikada bir yenileniyor. Sayfada sürücülere, "Lütfen trafik kurallarına uyalım. Yolun sonu bayram olsun." uyarısında da bulunuluyor. Bu sistemle, sürücülerin denetimden haberdar olarak dikkatli olmaları hedefleniyor.

SABİT RADARLARIN YERLERİ DE BELLİ OLDU

Öte yandan, sabit radar ve elektronik denetleme sistemlerinin yerleri ise Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından paylaşılıyor. EGM'ye ait "https://onlineislemler.egm.gov.tr/trafik/Sayfalar/EDSHarita.aspx" internet adresi üzerinden erişilebilen sistemde, gezici radar ve yol kenarında duran radar araçlarına ilişkin konum bilgisine ise yer verilmiyor.

İstanbul radar noktaları için tıklayınız

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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