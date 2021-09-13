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Son dakika haberi | İstanbul polisinden Palalı Sabri'nin kurduğu suç örgütüne operasyon

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gezi Parkı olaylarında göstericilere pala ile saldırması nedeniyle "Palalı Sabri" adıyla tanınan Sabri Çelebi'nin kurduğu suç örgütüyle yabancı uyruklu kadınları gece kulüplerinde çalıştırarak fuhuşa zorladığını tespit etti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gezi Parkı olaylarında göstericilere pala ile saldırması nedeniyle "Palalı Sabri" adıyla tanınan Sabri Çelebi'nin kurduğu suç örgütüyle yabancı uyruklu kadınları gece kulüplerinde çalıştırarak fuhuşa zorladığını tespit etti. Yapılan operasyonla 62 yabancı uyruklu kadın örgütün elinden kurtarılırken, 6 şüpheli de gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Gezi Parkı olayları sırasında göstericilere elindeki palayla saldıran ve 'Palalı Sabri' adıyla tanınan Sabri Çelebi'nin kurduğu suç örgütüne yönelik çalışma başlattı. Yapılan incelemede Beşiktaş ve Beyoğlu'nda örgüt üyelerince işletilen gece kulüplerinde çalıştırılan yabancı uyruklu kadınların pasaportlarına örgüt üyelerince el konulduğu, zorla çalıştırılan kadınların fuhuşa zorlandığı tespit edildi. Örgütün kadınlara kaçmaması için Beyoğlu Talimhane ve Oda Kule civarında kiraladıkları pansiyon odaları, kuaför salonları, marketlerde ikamet sağladığı, gece ise kadınların VIP araçlarla çalışacakları gece kulüplerine götürüldüğü belirlendi. Operasyon için düğmeye basan ekipler, dün sabaha karşı belirlenen adreslere baskın düzenledi. Operasyonda firari Sabri Çelebi'nin kardeşi Mehmet Çelebi'nin de aralarında bulunduğu 6 şüpheli yakalandı. Gece kulüplerinde çalıştırılan ve büyük çoğunluğu Fas uyruklu olan toplam 62 kadın örgütün elinden kurtarıldı. Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

(İHA)

Son dakika haberi | İstanbul polisinden Palalı Sabri'nin kurduğu suç örgütüne operasyon

Son dakika haberi | İstanbul polisinden Palalı Sabri'nin kurduğu suç örgütüne operasyon

Son dakika haberi | İstanbul polisinden Palalı Sabri'nin kurduğu suç örgütüne operasyon

Son dakika haberi | İstanbul polisinden Palalı Sabri'nin kurduğu suç örgütüne operasyon
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