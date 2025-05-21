İstanbul otobüsler neden grev yapıyor?

İstanbul otobüsler neden grev yapıyor?
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Zor günler geçiren İETT'ye bağlı özel halk otobüsleri sahipleri greve gitme kararı aldı. Peki, İstanbul otobüsler neden grev yapıyor?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden 4 aydır ödeme alamayan İETT'ye bağlı 3 bin 41 özel halk otobüsü yarın kontak kapatacak. Kararı İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası Başkanı Göksel Ovacık duyururken, açıklamasında "Bize bir taahhüt verildi. Ayın 15'inde 500 milyon ödenecek denildi. Fakat Mayıs ayının 15'ine geldiğimizde bu rakam ödenmedi" ifadesini kullandı. İstanbul otobüsler neden grev yapıyor?

İSTANBUL OTOBÜSLER NEDEN GREV YAPIYOR?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden 4 aydır ödeme alamayan İETT'ye bağlı 3 bin 41 özel halk otobüsü yarın kontak kapatacak. Kararı İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası Başkanı Göksel Ovacık duyururken, açıklamasında "Bize bir taahhüt verildi. Ayın 15'inde 500 milyon ödenecek denildi. Fakat Mayıs ayının 15'ine geldiğimizde bu rakam ödenmedi" ifadesini kullandı.

İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası Başkanı Göksel Ovacık yarın 3 bin 41 özel halk otobüsünün kontak kapatacağını söyledi.

"AYIN 15'İNDE 500 MİLYON ÖDENECEK DENİLDİ"

Ovacık açıklamasında 4 aydır para alamadıklarını belirterek "Bildiğiniz gibi 4. ayı da para almadan geçirdik. Bize bir taahhüt verildi. Ayın 15'inde 500 milyon ödenecek denildi. Fakat Mayıs ayının 15'ine geldiğimizde bu rakam ödenmedi. Yaptığımız görüşmeler doğrultusunda böyle bir rakamın ödenemeyeceğini bize bildirdiler" dedi.

YOLCU TRAFİĞİNDE YOĞUNLUK YAŞANACAK

Halk otobüslerinin grev kararı almasıyla birlikte sabah ve akşam saatlerinde yolcu trafiğinde yoğunluk yaşanacak. Vatandaşlar, alternatif güzergahları araştırırken, metro ve metrobüs duraklarında da yoğunluk oluşacağı tahmin ediliyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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