İstanbul Opera Festivali'nde Tenor Murat Karahan sürprizi

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü ve Tenor Murat Karahan, 12. Uluslararası İstanbul Opera Festivali'nde rahatsızlığı nedeniyle sahneye çıkamayan bir sanatçının yerine sahne alarak, arya söyledi.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü ve Tenor Murat Karahan, 12. Uluslararası İstanbul Opera Festivali'nde rahatsızlığı nedeniyle sahneye çıkamayan bir sanatçının yerine sahne alarak, arya söyledi.

İstanbul Arkeoloji Müzeleri Bahçesi'ndeki "Gala Konseri" ile başlayan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen festivalin ilk etkinliğine Karahan konuk oldu.

Karahan, burada yaptığı konuşmada, aşılanmanın artmasıyla sanat faaliyetlerinin arttığını söyledi.

Bu dönemde sosyal medya ve TRT 2 aracılığıyla izleyenlere ulaşmaya çalıştıklarını kaydeden Karahan, "Çok önemli projeler gerçekleştirdik ama sizlerle ve sizlerin alkışları olmadan, her şey eksik kalıyor. O yüzden burada, bu harika topluluğu ve değerli izleyicilerimizi tekrar görmek ve onlarla beraber bu konseri gerçekleştirmek gerçekten çok mutluluk verici." dedi.

Karahan, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) yerine yapılan binada konser vermeye az zaman kaldığını dile getirerek, "Çok kısa bir süre sonra Atatürk Kültür Merkezimize kavuşuyoruz. İnşallah AKM'de de muhteşem bir açılış töreniyle tarihi göreve başlayacağız." diye konuştu.

Bu arada, Tenor Efe Kışlalı, sesindeki rahatsızlık nedeniyle sahneye çıkamadı. İstanbul Devlet Opera ve Balesi Müdürü Suat Arıkan'ın sahneye davet ettiği Karahan da "Manon Lescaut" operasından bir aryayı yorumladı.

Can Okan'ın orkestra şefliğini üstlendiği konserde, Birgül Su Ariç, Perihan Nayır Artan, Gülbin Günay, Ayten Telek, Hande Soner Ürben, Aylin Ateş, Ferda Yetişer, Şenol Talınlı, Faik Mansuroğlu, Caner Akgün, Murat Güney, Umut Tarık Akça, Zafer Erdaş ve Gökhan Ürben'den oluşan 14 solist sanatçı sahne aldı.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında maske, hijyen ve mesafe kurallarına uygun gerçekleştirilen konserde, Wagner, Mozart, Rossini, Gounod, C. Saint-Saens, Messenet, Bizet, Verdi ve Puccini'nin de aralarında bulunduğu önemli bestecilerin eserlerinden seçkin örnekler seslendiridi.

Gala Konseri, yarın bir kez daha sanatseverlerle buluşacak.

Festival, 11 Temmuz'a kadar devam edecek

Etkinlik 4 Temmuz'da barok dönem eserlerinden seçkin antik arya ve düetlerin seslendirileceği "Barok Konseri" ile devam edecek.

Orkestra Şefi Paolo Villa yönetimindeki konserde, İDOB Orkestrası'na Otilia İpek, Elif Tuğba Tekışık, Kaan Buldular, Kevork Tavityan ve Suat Arıkan eşlik edecek. Konserde, keman sololarıyla Oleksandr Samoylenko ve antik barok çalgı "lavta" sololarıyla Hande Cangökçe de yer alacak.

Düzenlendiği ilk yıldan beri festival programında yer verilen Wolfgang Amadeus Mozart'ın "Saraydan Kız Kaçırma" eseri, 8 ve 10 Temmuz ile kapanışın gerçekleşeceği 11 Temmuz'da sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Caner Akın'ın sahneye koyduğu eser, klasik haline sadık kalınarak, aylardır dünya gündemini oluşturan salgına da göndermelerin yapıldığı farklı bir reji anlayışıyla seyirci karşısında olacak.

Solistler Erdem Erdoğan ve Ufuk Toker "Belmonte", Tuncay Kurtoğlu ve Umut Tingür "Osmin" rolünü, Ceren Aydın ve Hale Soner Kekeç "Konstanze", Işılay Meriç Karataş, Nazlı Deniz Süren ve Evren Işık Yasemin "Blondchen", Serkan Bodur, Berk Dalkılıç ve Onur Turan "Pedrillo", Caner Akın "Selim Paşa", Adahan Cabar ise "çocuk" rolünü yorumlayacak.

Murat Cem Orhan yönetimindeki İDOB Orkestrası ve Volkan Akkoç yönetimindeki İDOB Korosu'nun eşlik edeceği Saraydan Kız Kaçırma Operası'nın koreografisini Tan Sağtürk üstleniyor.

Sanatseverler, 12. Uluslararası İstanbul Opera Festivali biletlerini "www.biletinial.com" sitesinden alabilecekler.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilal Uştuk