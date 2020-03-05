İstanbul Muhafızları: Yüzyılın Muhafızları Filmi
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İstanbul Muhafızları: Yüzyılın Muhafızları Filmi

İstanbul Muhafızları: Yüzyılın Muhafızları filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. İstanbul Muhafızları: Yüzyılın Muhafızları filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

05.03.2020 15:01 | Son Güncelleme: 05.03.2020 15:01
İstanbul Muhafızları: Yüzyılın Muhafızları Filmi

Animasyon türündeki ' Muhafızları: Yüzyılın Muhafızları' filminin koltuğunda Çağrı Cem otururken senaryosunu ise Hüseyin Sorgun ve Gökhan Karagülle kaleme alıyor.

Yönetmen: Çağrı Cem Bayraklı

Senaryo: Hüseyin Sorgun, Gökhan Karagülle

Filmin Türü: Animasyon

Orijinal Adı: İstanbul Muhafızları: Yüzyılın Muhafızları

Yapımcı Firma: Neher Produksiyon

Yapım Yılı: 2020

Orijinal Dili: Türkçe

Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey

Vizyon Tarihi: 22.04.2020


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Kaynak: InterSinema.com

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