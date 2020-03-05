İstanbul Muhafızları: Yüzyılın Muhafızları Filmi
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Animasyon türündeki 'İstanbul Muhafızları: Yüzyılın Muhafızları' filminin yönetmen koltuğunda Çağrı Cem Bayraklı otururken senaryosunu ise Hüseyin Sorgun ve Gökhan Karagülle kaleme alıyor.
Yönetmen: Çağrı Cem Bayraklı
Senaryo: Hüseyin Sorgun, Gökhan Karagülle
Filmin Türü: Animasyon
Orijinal Adı: İstanbul Muhafızları: Yüzyılın Muhafızları
Yapımcı Firma: Neher Produksiyon
Yapım Yılı: 2020
Orijinal Dili: Türkçe
Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey
Vizyon Tarihi: 22.04.2020
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Kaynak: InterSinema.com