İstanbul Müftüsü Yılmaz, Gençlerle Buluştu
- İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz konuşması Silivri Müftüsü İdris Çatmakaşın konuşması Genel detaylar İSTANBUL - İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, Silivri Esentepe Camisi'nde gençlerle sabah namazında buluştu.
- İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz konuşması
Silivri Müftüsü İdris Çatmakaşın konuşması
Genel detaylar İSTANBUL - İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, Silivri Esentepe Camisi'nde gençlerle sabah namazında buluştu.
Kaynak: AA