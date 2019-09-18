İstanbul milli judocu özlem yıldız: iddialıyım, hedeflerim büyük

18.09.2019 17:02

Milli Judocu Özlem Yıldız: İddialıyım, hedeflerim büyük

İSTANBUL,(DHA) ' Kazakistan'da düzenlenecek olan Ümitler Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek Milli Judocu Özlem Yıldız, '2019'da Gençlik Olimpiyatları'nda Avrupa şampiyonu oldum. Şimdiki hedefim ise Kazakistan'daki dünya şampiyonasında aynı başarıyı göstermek. Böyle iddialı ve büyük hedeflerim var' dedi.

Kazakistan'ın Almatı kentinde 25-28 Eylül tarihlerinde yapılacak Ümitler Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek Milli Judocu Özlem Yıldız şampiyona öncesi açıklamalarda bulundu.

Bahçeşehir Koleji Iğdır Kampüsü'nde eğitim gören milli sporcu, Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel ile bir araya gelerek hedeflerini anlattı. Hedefinin dünya şampiyonluğu olduğunu söyleyen Yıldız, 'En büyük hedefim 2024 olimpiyatlarında derece yapmak. Ama onun için çok uzun süreçlerden geçmem lazım. İşte bu süreçlerden biri de bu yıl. 2019'da Gençlik Olimpiyatları'nda Avrupa şampiyonu oldum. Şimdiki hedefim ise Kazakistan'daki dünya şampiyonasında aynı başarıyı göstermek. Bunun için bana yardım eden Bahçeşehir ailesine teşekkür ederim. Böyle iddialı ve büyük hedeflerim var' ifadelerini kullandı.

'ZORLUKLARDA PES ETMEYİN'

Son zamanlarda genç sporcuların aldıkları uluslararası başarıların diğer gençlere de örnek olması gerektiğini belirten Yıldız, 'Pes etmesinler ve daha çok çalışıp, hedeflerine yönelsinler. Her zaman zorlukta pes etmek yerine ne için çalıştıklarını akıllarına getirsinler' tavsiyesinde bulundu.

KAMPTA DERS ÇALIŞIYOR

Bir yandan okul bir yandan judo ile spor ve sosyal hayatı arasında mekik dokuyan Yıldız, 'Ben kamplarda bile ders çalışıyorum. Kitaplarımı kamplara götürüyorum. Hocalar da yardımcı oluyor. Geri kaldığım derslerde anlatıyorlar. Arayı böyle kapatıyorum' dedi.?

Özlem'in her zaman destekçisi olduklarının altını çizen Enver Yücel ise, 'Öncelikle Özlem'i tebrik ediyorum. Şampiyonluklar kolay kazanılmıyor. Özlem büyük bir özveriyle çalışıyor. Biz de bir eğitimci olarak sporla eğitimin birlikte olabileceğini, ikisinden birini ihmal etmemek gerektiğini düşünüyoruz. Özlem; kamplara, antrenmanlara gittiğinde derslerinden geri kalmaması için hocalarımız kendisine bireysel olarak destek oluyorlar. Özlem Avrupa Şampiyonu olarak Türkiye'nin yüzünü güldürdü. Şimdiki hedefi dünya şampiyonu olmak ve biz bu süreçte onu yalnız bırakmayacağız. Elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz. Özlem'in tüm eğitim sürecinde hep yanında olacağız' şeklinde konuştu.

Ardından milli judocuya Türk Bayrağı teslim eden Yücel, bayrağın Kazakistan'da dalgalanmasının sözünü aldı.

Kaynak: DHA