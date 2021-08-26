İstanbul merkezli siber dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 20 şüpheli serbest bırakıldı

İstanbul ve Gaziantep'te düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, kurdukları internet sitesi üzerinden izinsiz borsa işlemi, döviz, dijital para alım ve satımı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 20 şüpheli, sevk edildikleri adliyede adli kontrol tedbirleriyle serbest bırakıldı.

İstanbul ve Gaziantep'te düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, kurdukları internet sitesi üzerinden izinsiz borsa işlemi, döviz, dijital para alım ve satımı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 20 şüpheli, sevk edildikleri adliyede adli kontrol tedbirleriyle serbest bırakıldı.

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 23 Ağustos'ta düzenlenen operasyonda yakalanan 20 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi. Cumhuriyet savcısına ifade veren şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe gönderildi.

Nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği, şüphelilerle ilgili yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartlarının diğer bazı maddelerinin uygulanmasına karar vererek serbest bırakılmasına hükmetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melike Gallenkuş