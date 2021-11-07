İstanbul Maratonu'na Kılıçdaroğlu, Akşener ve Kaftancıoğlu'nun göğüs numaraları damga vurdu
43. İstanbul Maratonu bugün gerçekleştirildi. Maratona katılan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun göğüs numarasının 1923, Akşener'in 2023 ve Canan Kaftancıoğlu'nun 1919 olması gözlerden kaçmadı.
Spor dünyasının merakla beklediği 43. İstanbul Maratonu bugün protokol üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Yüzlerce sporcunun birincilik için kıyasıya mücadele verdiği etkinlikte Chp lideri Kılıçdaroğlu, İYİ Parti lideri Meral Akşener ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da yerini aldı.
GÖĞÜS NUMARALARI GÖZDEN KAÇMADI
Maratona damga vuranlardan detay, liderlerin ve Canan Kaftancıoğlu'nun göğüs numaraları oldu. CHP lideri Cumhuriyet'in kuruluş tarihi olan 1923 numarasını taşırken, İYİ Parti lideri Cumhuriyet'in yüzüncü yılına denk gelen 2023 numaralı formayı giydi. Canan Kaftancıoğlu da Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıktığı tarih olan 1919 tarihli numarayı taşıdı.
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