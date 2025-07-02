İstanbul MALTEPE su kesintisi! 2-3 Temmuz İSKİ Maltepe su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İstanbul MALTEPE su kesintisi! 2-3 Temmuz İSKİ Maltepe su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
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İSKİ Maltepe su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 2 Temmuz günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Maltepe ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 2 Temmuz İstanbul Maltepe su kesintisi saatleri...

Maltepe su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 2 Temmuz günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 2 Temmuz İstanbul su kesintisi saatleri...

MALTEPE SU KESİNTİSİ

Etkilenen Mahalle: ÇINAR MAH

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 02.07.2025 14:16:54

Tahmini Bitiş Tarihi: 2.07.2025 18:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

İstanbul MALTEPE su kesintisi! 2-3 Temmuz İSKİ Maltepe su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

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