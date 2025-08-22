İstanbul KÜÇÜKÇEKMECE su kesintisi! 22-23 Ağustos İSKİ Küçükçekmece su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
İSKİ Küçükçekmece su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 22 Ağustos günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Küçükçekmece ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 22 Ağustos İstanbul Küçükçekmece su kesintisi saatleri...
KÜÇÜKÇEKMECE SU KESİNTİSİ
İSKİ Küçükçekmece su kesintisi açıklandı:
Etkilenen Mahalle: CENNET MAH.
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 150 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 22.08.2025 14:49:54
Tahmini Bitiş Tarihi: 22.08.2025 19:30
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185