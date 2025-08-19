İstanbul KÜÇÜKÇEKMECE su kesintisi! 19-20 Ağustos İSKİ Küçükçekmece su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İstanbul KÜÇÜKÇEKMECE su kesintisi! 19-20 Ağustos İSKİ Küçükçekmece su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İSKİ Küçükçekmece su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 19 Ağustos günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Küçükçekmece ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 19 Ağustos İstanbul Küçükçekmece su kesintisi saatleri...

Küçükçekmece su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 19 Ağustos günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 19 Ağustos İstanbul su kesintisi saatleri...

KÜÇÜKÇEKMECE SU KESİNTİSİ

İSKİ Küçükçekmece su kesintisi açıklandı:

Etkilenen Mahalle: FEVZİ ÇAKMAK MAH.

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 19.08.2025 13:09:49

Tahmini Bitiş Tarihi: 19.08.2025 18:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

İstanbul KÜÇÜKÇEKMECE su kesintisi! 19-20 Ağustos İSKİ Küçükçekmece su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
Muhittin Böcek'in oğlu havalimanında gözaltına alındı

Tutuklu başkanın oğlu havalimanında gözaltına alındı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Camdan eve girip uyuyan kadına saldırdı, serbest kaldı

Akılalmaz olay! Camdan eve girip uyuyan kadına saldırdı, serbest kaldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.