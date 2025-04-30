İstanbul KÜÇÜKÇEKMECE elektrik kesintisi! 30 Nisan Küçükçekmece elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?
Küçükçekmece elektrik kesintisi listesi! 30 Nisan günü İstanbul'un bazı ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 30 Nisan günü İstanbul Küçükçekmece ilçesinde elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Küçükçekmece elektrik kesintisi nedeni ve kesinti süresi merak ediliyor. İşte Küçükçekmece elektrik kesintisi hakkında detaylar...
Küçükçekmece elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 30 Nisan günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...
KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ
2025-04-30 09:00:00 - 13:00:00
Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF mah 1.AŞIK VEYSEL, 1.HİLAL, UĞURLU sk bölgelerinde 30/04/2025 09:00:00 - 30/04/2025 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
2025-04-30 09:00:00 - 17:00:00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF mah 3.BARBAROS, ŞEHİT ALBAY RIDVAN ÖZDEN sk bölgelerinde 30/04/2025 09:00:00 - 30/04/2025 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.