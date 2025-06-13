İstanbul KÜÇÜKÇEKMECE elektrik kesintisi! 13 Haziran Küçükçekmece elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?
Küçükçekmece elektrik kesintisi listesi! 13 Haziran günü İstanbul'un bazı ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 13 Haziran günü İstanbul Küçükçekmece ilçesinde elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Küçükçekmece elektrik kesintisi nedeni ve kesinti süresi merak ediliyor. İşte Küçükçekmece elektrik kesintisi hakkında detaylar...
Küçükçekmece elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 13 Haziran günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...
KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ
2025-06-13 09:00:00 - 13:00:00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-GÜLTEPE mah 1.ALPARSLAN, 1.CENGİZ TOPEL, 1.EREN, 1.MERİÇ, 1.ORTA, 1.YAYLA, 1.ÇAPRAZ, 2.GÜNEŞ, 29 MAYIS, AYKIRI, ER, KIZILKAYA, MANSUROĞLU, SERHAT, ZEYBEK, ÇİZMECİ, ÖZ sk / SULTAN MURAT mah MANSUROĞLU, ÇİZMECİ sk bölgelerinde 13/06/2025 09:00:00 - 13/06/2025 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
2025-06-13 09:00:00 - 13:00:00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-YARIMBURGAZ mah 1.BİRGÜL, 1.ELMALI, 1.YARIMBURGAZ, 2.BİLLUR, 2.ERDEM, 2.NERGİZ, 2422., 2423., 2425., MENEKŞELER sk bölgelerinde 13/06/2025 09:00:00 - 13/06/2025 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
2025-06-13 12:00:00 - 15:00:00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah AHMET KOCABIYIK, ERKEN, HALKALI, SULTAN MURAT, ÖZER sk / TEVFİKBEY mah 6.YILDIRIM, HALKALI, KİRAZLI, MERKEZ, PTT, VAHİT EFENDİ sk bölgelerinde 13/06/2025 12:00:00 - 13/06/2025 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.