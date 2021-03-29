İstanbul kırmızı oldu mu? İstanbul turuncu mu, kırmızı mı?
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İstanbul kırmızı oldu mu? İstanbul turuncu mu, kırmızı mı?

Haberler.com / Mustafa Şirin - Haberler | Gündem
İstanbul kırmızı oldu mu? İstanbul turuncu mu, kırmızı mı?

Koronavirüs vaka sayılarının artması sonrası illere göre risk durumları merak edilmeye başlandı. En çok da İstanbul'un renginin durumu merak edildi Peki, İstanbul rengi ne? İstanbul kırmızı oldu mu?

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Sağlık Bakanlığı illerin risk durumuna göre renk kategorileri yaprak renklerle göre kısıtlama tedbirleri uyguluyor. Şuanda turuncu renkte olan İstanbul'un hangi renk olacağı merak ediliyor. Peki, İstanbul kırmızı oldu mu? İstanbul rengi ne?

İSTANBUL KIRMIZI OLDU MU?

Yeni risk haritasına göre İstanbul'un risk durumu kırmızı oldu.

İstanbul kırmızı oldu mu? İstanbul turuncu mu, kırmızı mı?

YENİ KARARLAR AÇIKLANDI

Çok yüksek riskli grubu temsil eden kırmızı kategorideki iller nüfusumuzun &80'ini temsil eden 58 şehre ulaşmıştır. Türkiye'nin tamamında sokağa çıkma sınırlaması akşam 21:00 ve 05 olarak her gün devam edecektir. Kırmızı kategorideki illerde, pazar günü uygulanan kısıtlama artık cumartesi ve pazar olarak sürecektir. Lokanta ve kafe gibi işletmeler renk ayrımı olmaksızın %50 kapasite şekilde çalışabilecektir. Kapanma saati sonrası ve sokak kısıtlaması günlerindeki paket servisi devam edecektir.

Ramazan ayında fedakarlık yapacağız. Ülke genelinde hafta sonu sınırlaması uygulayacağız. Sadece Ramazan boyunca lokanta ve kafe gibi işletmeler hizmetlerini paket servisle sınırlandıracak. Yine ramazan boyunca toplu iftar ve sahur gerçekleştirilemeyecektir.

Kafe ve lokantalara bazı katkılar sağlayacağız. Nisan ve Mayıs aylarınca normalleşme ve izin kapsamın sigorta desteğinden yararlanamayan lokanta ve kafe çalışanlarının primleri desteklenecek nakdi yardım yapılacaktır.

Mustafa Şirin
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