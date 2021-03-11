İstanbul kırmızı olacak mı? İstanbul koronavirüs haritası rengi ne? İstanbul kırmızı mı, turuncu mu?
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İstanbul kırmızı olacak mı? İstanbul koronavirüs haritası rengi ne? İstanbul kırmızı mı, turuncu mu?

11.03.2021 09:34 | Son Güncelleme: 11.03.2021 09:46
İstanbul kırmızı olacak mı? İstanbul koronavirüs haritası rengi ne? İstanbul kırmızı mı, turuncu mu?

Koronavirüs vaka sayılarında görülen artış sonrası illerin risk durumları merak edildi. En çok da İstanbul'u risk durumu araştırıldı. Peki, İstanbul koronavirüs haritası rengi ne? İstanbul kırmızı mı, turuncu mu? İstanbul kırmızı olacak mı?

Normalleşme adımları kapsamında iller risk durumlarına göre kategorilere ayrılmış ve bazı illerde gevşeme olurken bazı illerde yasaklar artırılmıştı. Peki, İstanbul kırmızı olacak mı? İstanbul koronavirüs haritası rengi ne? İstanbulkırmızı mı, turuncu mu?

İSTANBUL KORONAVİRÜS HARİTASI RENGİ NE?

İstanbul yüksek risk grubunda yani turuncu kategoride yer almaktadır.

İstanbul ve İzmir'in yanı sıra, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Yalova, Çanakkale, Muğla, Antalya, Kütahya, Bilecik, Düzce, Bolu, Zonguldak, Karaman, Mersin, Niğde, Kırıkkale, Kayseri, Kilis, Artvin ve Ardahan yüksek riskli (turuncu) iller kategorisinde bulunuyor.

Ankara'nın yanı sıra, Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Bartın, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Sivas, Kahramanmaraş, Adana, Gaziantep, Hatay, Malatya, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bayburt, Erzurum ve Kars orta riskli (sarı) grupta yer alıyor.

Son açıklanan illere göre risk haritasına göre; Uşak, Şanlıurfa, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Bitlis, Batman, Mardin, Siirt, Şırnak, Hakkari, Van, Ağrı ve Iğdır düşük riskli (mavi) iller kategorisinde yer alıyor.

Edirne, Balıkesir, Sakarya, Burdur, Konya, Aksaray, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Osmaniye ve Adıyaman ise çok yüksek riskli (kırmızı) iller olarak yer alıyor.

İSTANBUL KIRMIZI OLACAK MI?

Özellikle harita yüksek riskli iller (turuncu) kategorisinde olan birçok ilde artan vaka endişe verici seviyeye çıkarken, bu illerin çok yüksek riskli iller (kırmızı) kategorisine girmesi bekleniyor. Uzmanlar da yaptıkları açıklamada, 15 Mart'ta yapılması planlanan Kabine toplantısında risk haritasının güncelleneceğini ve birçok ilin yüksek riskli iller (kırmızı) kategorisine gireceğini belirtti.

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