İstanbul kart HES kodu ile nasıl eşleşir? İstanbul kart ve HES kodu eşleşme nerelerde yapılır?
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İstanbul kart HES kodu ile nasıl eşleşir? İstanbul kart ve HES kodu eşleşme nerelerde yapılır?

15.01.2021 10:33 | Son Güncelleme: 15.01.2021 10:37
İstanbul kart HES kodu ile nasıl eşleşir? İstanbul kart ve HES kodu eşleşme nerelerde yapılır?

15 Ocak itibari ile geçerli olacak ve toplu taşıma kullanan kişilerin yapması gereken İstanbul kart HES kodu ile nasıl eşleşir? İstanbul kart ve HES kodu eşleşme nerelerde yapılır?

İstanbul kart ve HES kodu eşleşmesi için bugün son gün. Vatandaşlar nasıl yapılacağı ile ilgili enhdişeye kapıldı. İstanbul kart HES kodu ile nasıl eşleşir? İstanbul kart ve HES kodu eşleşme nerelerde yapılır?

İSTANBUL KART HES KODU İLE NASIL EŞLEŞİR?

İstanbulkartınıza hes kodu eklemek için öncelikle 'https://kisisellestirme.istanbulkart.istanbul/' adresine girmeniz gerekiyor. Ardından İstanbulkart'ınızla HES kodunuzu eşleştirmek için aşağıdaki bilgileri doldurarak Kaydet butonuna tıklayınız.

İSTANBUL KART VE HES KODU EŞLEŞME NERELERDE YAPILIR?

İnternet üzerinden kolaylıkla yapılabilen HES kodu ile İstanbul kart eşleşmesi, internet üzerinden işlemi yapamayanlar içinİstanbul kart başvuru merkezlerinde de yapılabilir.

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