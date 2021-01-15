İstanbul kart HES kodu ile nasıl eşleşir? İstanbul kart ve HES kodu eşleşme nerelerde yapılır?

15 Ocak itibari ile geçerli olacak ve toplu taşıma kullanan kişilerin yapması gereken İstanbul kart HES kodu ile nasıl eşleşir? İstanbul kart ve HES kodu eşleşme nerelerde yapılır?