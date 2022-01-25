İstanbul kar yağışı devam edecek mi? 25 Salı Ocak bugün kar yağışı var mı?

İstanbul'da dün akşam saatlerinde etkisini iyiden iyiye artıran kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Sabah saatlerinde alınan kararla saat 13.00'e kadar özel araçların trafiğe çıkışı yasaklanırken, dün akşam özellikle TEM Otoyolu'nda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

İSTANBUL (Haberler.com) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 25 Ocak 2022 Salı günü tarihli güncel hava raporunu paylaştı. Uzmanların son dakika verdiği bilgiye göre İstanbul'da gündüz kar yağışı beklenmezken, akşam 20:00 - 21:00 saatleri arasında yeniden yeniden yağış görülecek. Yağışların aralıklarla sıcaklıkların yükseleceği perşembe gününe kadar devam etmesi bekleniyor. 25 Ocak bugün kar yağışı var mı? İstanbul kar yağışı devam edecek mi?

İSTANBUL HAVALİMANI DA FELÇ OLDU

Yoğun kar yağışı hava trafiğini de felç ederken İstanbul Havalimanı'nda da iniş kalkışların iptali saat 13.00'e kadar uzatıldı. Binlerce yolcu geceyi havalimanında geçirmek zorunda kaldı, uçaklarda saatlerce mahsur kaldı.

Karın esir aldığı İstanbul'da herkes yağışın bugün de devam edip etmeyeceğini merak ederken, yanıt Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 25 Ocak 2022 Çarşamba günü güncel hava durumu raporuna yansıdı.

"DON BEKLENİYOR, SICAKLIK EKSİ DERECEDE"

Raporu canlı yayında değerlendiren Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Avrupa Yakası'nın batısında bir problem var, bugün de çözülemedi. Don da bekleniyor, şu anda sıcaklık eksi derecede.

"BUGÜN PEK KAR YAĞIŞI GÖRÜLMEYECEK İSTANBUL'DA"

Dolayısıyla don ve buzlanma yollarda mümkündür. Ama iyi bir haber, kar yağışının hafiflediği, artık olmadığı bir sabaha uyanıyoruz. Bugün pek kar yağışı görülmeyecek İstanbul'da. Olsa olsa Anadolu Yakası'nın doğu kıyılarında önemsiz bir kar yağışı olacak.

"KAR AKŞAM SAATLERİNDE GÖRÜLECEK"

Bu da trafiğin açılması için bir fırsat olacak. Kar bugün olmayacak, akşam saatlerinde 20:00 - 21:00 saatleri arasında görülecek.

"ARAÇLARIN YÜZDE 70'İNİN KIŞ LASTİĞİ YOKTU"

Bu akşam tekrar aynı şeyi göze alanları ben hayretle karşılıyorum. Dün akşam araçlara baktım, yüzde 70'inde kar lastiği yoktu, kış lastiği de yoktu. Bu şekilde trafiğe çıkmışlardı. Umarım bugün böyle bir hataya düşmez kimse."

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