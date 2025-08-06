İstanbul KAĞITHANE su kesintisi! 6-7 Ağustos İSKİ Kağıthane su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
İSKİ Kağıthane su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 6 Ağustos günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Kağıthane ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 6 Ağustos İstanbul Kağıthane su kesintisi saatleri...
Kağıthane su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 6 Ağustos günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 6 Ağustos İstanbul su kesintisi saatleri...
KAĞITHANE SU KESİNTİSİ
Etkilenen Mahalle: NURTEPE MAH.
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE ŞEBEKE HATTI VANA ARIZASI
Başlama Tarihi: 06.08.2025 15:32:43
Tahmini Bitiş Tarihi: 6.08.2025 19:30
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185