Haberler

İstanbul KAĞITHANE su kesintisi! 24-25 Eylül İSKİ Kağıthane su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İstanbul KAĞITHANE su kesintisi! 24-25 Eylül İSKİ Kağıthane su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İSKİ Kağıthane su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 24 Eylül günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Kağıthane ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 24 Eylül İstanbul Kağıthane su kesintisi saatleri...

Kağıthane su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 24 Eylül günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 24 Eylül İstanbul su kesintisi saatleri...

KAĞITHANE SU KESİNTİSİ

İSKİ Kağıthane su kesintisi açıklandı:

Etkilenen Mahalle: EMNİYETEVLER MAH.

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE ŞEBEKE HATTI VANA ARIZASI

Başlama Tarihi: 24.09.2025 13:01:01

Tahmini Bitiş Tarihi: 24.09.2025 17:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

İstanbul KAĞITHANE su kesintisi! 24-25 Eylül İSKİ Kağıthane su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
YSK, CHP İstanbul İl Kongresi'nin devamına karar verdi

YSK, CHP İstanbul İl Kongresi'yle ilgili kararını verdi
CHP kongresini durdurmak isteyen heyet YSK'nın kararını böyle öğrendi

CHP'nin kapısına dayanan heyetin YSK kararını öğrendiği an
Eser Karaca cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı! Hastanede acımadan sıkmış

Kan donduran cinayetin görüntüleri! Hastanede acımadan sıkmış
'Sahtekar' dedikleri müteahhit köylüleri perişan etti: Tarım ve hayvancılık yapamaz hale geldik

"Sahtekar" dedikleri müteahhit köylüleri perişan etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bütün İspanya Arda Güler'in dün gece yaptıklarını konuşuyor

Bütün ülke dün gece yaptıklarını konuşuyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.