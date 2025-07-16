İstanbul KADIKÖY su kesintisi! 16-17 Temmuz İSKİ Kadıköy su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Kadıköy su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 16 Temmuz günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 16 Temmuz İstanbul su kesintisi saatleri...

KADIKÖY SU KESİNTİSİ

Etkilenen Mahalle: FENERYOLU MAH

Arıza Açıklaması: İLÇE BELEDIYESI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN ALT YAPI ÇALIŞMALARI SEBEBIYLE 150 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 16.07.2025 11:15:48

Tahmini Bitiş Tarihi: 16.07.2025 20:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185