İstanbul KADIKÖY elektrik kesintisi! 6 Haziran Kadıköy elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?
Kadıköy elektrik kesintisi listesi! 6 Haziran günü İstanbul'un bazı ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 6 Haziran günü İstanbul Kadıköy ilçesinde elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Kadıköy elektrik kesintisi nedeni ve kesinti süresi merak ediliyor. İşte Kadıköy elektrik kesintisi hakkında detaylar...
Kadıköy elektrik kesintisi AYEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. AYEDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre 6 Haziran günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...
KADIKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ
FİKİRTEPE, HIZIRBEY Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
FİKİRTEPE, AKÇAY Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
FİKİRTEPE, İLHAM Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
FİKİRTEPE, BÜLBÜL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
FİKİRTEPE, ÖZBEY Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
FİKİRTEPE, KEHRİBAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.