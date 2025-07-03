İstanbul İSKİ su kesintisi! 3-4 Temmuz İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 3 Temmuz günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. İstanbul'da bugün bazı ilçelerde belirli saat aralığında su kesintisi yaşanacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 3 Temmuz İstanbul su kesintisi saatleri...
İstanbul su kesintisi olan yerler yayınlandı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 3 Temmuz günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 3 Temmuz İstanbul su kesintisi saatleri...
İSTANBUL SU KESİNTİSİ 3 TEMMUZ
Güncel İstanbul su kesintileri için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki İSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
BÜYÜKÇEKMECE
Etkilenen Mahalle: KUMBURGAZ MAH
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 150 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 03.07.2025 15:40:26
Tahmini Bitiş Tarihi: 3.07.2025 18:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185
BEYKOZ
Etkilenen Mahalle: ANADOLU KAVAĞI MAH
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 300 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 03.07.2025 16:07:21
Tahmini Bitiş Tarihi: 3.07.2025 20:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185
ESENYURT
Etkilenen Mahalle: AKÇABURGAZ MAH.
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 03.07.2025 14:45:03
Tahmini Bitiş Tarihi: 3.07.2025 19:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185