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İstanbul İSKİ su kesintisi! 17-18 Nisan İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İstanbul İSKİ su kesintisi! 17-18 Nisan İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 17 Nisan günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. İstanbul'da bugün bazı ilçelerde belirli saat aralığında su kesintisi yaşanacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 17 Nisan İstanbul su kesintisi saatleri...

İstanbul su kesintisi olan yerler yayınlandı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 17 Nisan günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 17 Nisan İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL SU KESİNTİSİ 17 NİSAN

Güncel İstanbul su kesintileri için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki İSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

ARNAVUTKÖY SU KESİNTİSİ

Etkilenen Mahalle: ÖMERLİ MAH.

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 17.04.2025 16:03:32

Tahmini Bitiş Tarihi: 17.04.2025 20:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

İstanbul İSKİ su kesintisi! 17-18 Nisan İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

AVCILAR SU KESİNTİSİ

Etkilenen Mahalle: TAHTAKALE MAH

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE ŞEBEKE HATTI VANA MONTAJI/DEĞİŞİMİ

Başlama Tarihi: 17.04.2025 14:06:09

Tahmini Bitiş Tarihi: 17.04.2025 19:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

İstanbul İSKİ su kesintisi! 17-18 Nisan İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

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