İstanbul İSKİ su kesintisi! 1-2 Eylül İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 1 Eylül günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. İstanbul'da bugün bazı ilçelerde belirli saat aralığında su kesintisi yaşanacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 1 Eylül İstanbul su kesintisi saatleri...
İSTANBUL SU KESİNTİSİ 1 EYLÜL
Güncel İstanbul su kesintileri için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki İSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
KARTAL
Etkilenen Mahalle: SOĞANLIK YENİ MAH.
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 01.09.2025 16:15:43
Tahmini Bitiş Tarihi: 1.09.2025 18:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185
MALTEPE
Etkilenen Mahalle: ALTINTEPE MAH.
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 01.09.2025 15:08:25
Tahmini Bitiş Tarihi: 1.09.2025 18:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185
SARIYER
Etkilenen Mahalle: PINAR MAH.
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 01.09.2025 15:27:56
Tahmini Bitiş Tarihi: 1.09.2025 18:30
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185