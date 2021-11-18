İstanbul ile Sabiha Gökçen, Avrupa'nın en yoğun 10 havalimanı arasına girdi - Haberler
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İstanbul ile Sabiha Gökçen, Avrupa'nın en yoğun 10 havalimanı arasına girdi

AA / Abidin Mutlu Bozdağ - Haberler | Güncel
İstanbul ile Sabiha Gökçen, Avrupa'nın en yoğun 10 havalimanı arasına girdi

İstanbul ile Sabiha Gökçen havalimanları, 11-17 Kasım'da günlük ortalama sefer sayıları bakımından Avrupa'da en yoğun ilk 10 havalimanı arasına girmeyi başardı.

İSTANBUL (AA) - İstanbul ile Sabiha Gökçen havalimanları, 11-17 Kasım'da günlük ortalama sefer sayıları bakımından Avrupa'da en yoğun ilk 10 havalimanı arasına girmeyi başardı.

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatının (EUROCONTROL), 11-17 Kasım'ı kapsayan hava trafiği verilerine göre, en yoğun havalimanları sıralamasında günlük 990 uçuşla Amsterdam Schiphol Havalimanı birinci oldu.

Frankfurt Havalimanı 968 seferle ikinci, Paris Charles de Gaulle Havalimanı 931 uçuşla üçüncü sıradaki yerini aldı.

İstanbul Havalimanı günlük ortalama 902 uçuşla sıralamada dördüncü oldu. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı ise 560 seferle dokuzuncu sırada yerini aldı.

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AA / Abidin Mutlu Bozdağ - Son Dakika Haberleri

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