İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu: Ölüm oranlarındaki azalmada aşının etkisi var

Haberler.com Youtube kanalına konuk olan İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Omicron varyantından kaynaklı vaka sayılarında eskiye göre çok daha yüksek sayılara ulaşıldığına dikkat çekti.

"VAKALARDAKİ YÜKSELİŞ ÖLÜM ORANLARINA YANSIMADI"

Memişoğlu, "Vaka sayılarındaki yükseliş oranı ve sayılardaki artış yaklaşık 10-15 gün içinde oldu ve eskisine göre çok daha yüksek sayılara ulaşılmış durumda. Omicron varyantından kaynaklanan daha çabuk bulaşma ve insanlarda temasın fazla olmasından dolayı da çok ani yükselişler oldu; ama bu yükseliş oranı yatan hastaya, yoğun bakım ve ölüm sayılarımızda beklediğimiz oranda yansımadı." dedi.

"3. DOZ AŞI YAPAN HASTALARDA YATIŞ ORANLARI AZ"

İstanbul İl Sağlık Müdürü sözlerine şöyle devam etti: "Ölüm oranlarındaki azalmada aşının etkisi var. Şöyle anlıyoruz, yoğun bakım ve hastanelerde yatan hastalarımızın yaklaşık yüzde 70'i aşısız ve aşısını eksik yapmış insanlar. Bu da aşının Omicron varyantı ile ilgili etkili olduğunu gösteriyor.

"AŞI, KENDİ SİSTEMİMİZİ VİRÜSE KARŞI HAZIR TUTUYOR"

Özellikle 3. Doz aşılarını yapan hastalarda yatış oranları çok az. Biz de o yüzden insanlara aşı olmalarını ve aşı ile hastalığı hafif geçireceğini söylüyoruz. Çünkü insanlarda bazen aşının mikroorganizmayı öldürecekmiş gibi bir algısı var. Böyle bir şey yok. Aşı sadece insanların korunma sistemlerinde daha virüs gelmeden, virüse benzer yapıların vücudun savunma mekanizmalarına tanıtarak kendi sistemimizi hazır tutmaya yarıyor."

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