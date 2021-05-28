İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu: Haziran, temmuz ve ağustosu rahat geçireceğiz
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İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu: Haziran, temmuz ve ağustosu rahat geçireceğiz

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Güncel

İstanbul'un koronavirüs karnesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, kentteki vaka oranının oldukça azaldığını söyledi. Memişoğlu, ''Haziran, temmuz ve ağustos aylarının daha rahat geçeceğine, aşılama yaparsak da bu sene salgında büyük vaka sayılarının olmayacağına inanıyorum'' dedi.

Türkiye genelinde 1 Haziran'a kadar sürecek olan kademeli normalleşme kuralları uygulanırken; Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Merkezi'nin açılışına katılan İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, kentteki vaka ve aşı oranındaki son durumu değerlendirdi.

"HAZİRANDA AŞILAMAYI BÜYÜK ORANDA SAĞLAYACAĞIZ"

Covid-19 ile ilgili başarılı bir süreç geçirdiklerini belirten Prof. Dr. Memişoğlu, "Toplumun uyumu, sağlık çalışanlarının büyük özverisiyle şu anda vaka sayılarımız çok azaldı. Devam etmesi için herkesin farkındalığını koruyarak uyumlu olması gerekiyor. Haziranda aşılamayı büyük oranda sağlamış olacağız" diye konuştu.

"HAZİRAN, TEMMUZ VE AĞUSTOS RAHAT GEÇECEK"

Süreçte emeği olanlara teşekkür eden Prof. Dr. Memişoğlu, "Haziran, temmuz ve ağustos aylarının daha rahat geçeceğine, aşılama yaparsak da bu sene salgında büyük vaka sayılarının olmayacağına inanıyorum. Topluma, sağlık çalışanlarına, kurumlarımıza, devlet büyüklerimize, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Süreci büyük bir özveriyle yönettik. Yönetmeye de devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"HASTANELERİMİZDE BİR SORUN YOK"

Salgının etkisinin azaldığını ama bitmediğini vurgulayan Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, "Bitmesi için de aşıyı, sosyal mesafeyi ve farkındalığı devam ettirmeliyiz. İstanbul'da vaka sayılarımız çok azaldı. Böyle devam edeceğiz, hastanelerimizde de sorun yok, normal işleyişlerini sürdürmeye devam ediyorlar" dedi.

"AŞIYA OLAN TALEP ARTTI"

Aşılama bittikten sonra daha rahat edileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Memişoğlu, "Bazen eleştiri de olacaktır, biz bunları göze almış durumdayız. Ama Türkiye sağlık hizmetleri anlamında en iyisini sunabildiğini gösterdi. Sağlık alanında dünyanın en iyi ülkelerinden biriyiz. Bilim ve teknoloji anlamında da kendimizi daha da geliştireceğiz. 1 Haziran'dan sonrası için her türlü hazırlığımız var. Aşıyla ilgili de hazırlığımızı yaptık. İnsanları aşı olmaları için bekliyoruz. Aşıya olan talep de arttı. İnşallah aşılandıktan sonra daha da rahat edeceğiz" diye konuştu.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu: Haziran, temmuz ve ağustosu rahat geçireceğiz
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İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu: Haziran, temmuz ve ağustosu rahat geçireceğiz - Haberler
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