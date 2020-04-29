İSTANBUL-İhtiyaç sahipleri için yağlık ayçiçeği ekildi
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İSTANBUL-İhtiyaç sahipleri için yağlık ayçiçeği ekildi

SİLİVRİ BELEDİYESİ TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ, 55 DÖNÜM ARAZİYE YAĞLIK AYÇİÇEĞİ EKTİ.

İSTANBUL-İhtiyaç sahipleri için yağlık ayçiçeği ekildi
29.04.2020 14:09 | Son Güncelleme: 29.04.2020 14:11

İhtiyaç sahipleri için yağlık ayçiçeği ekildi

- SİLİVRİ BELEDİYESİ TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ, 55 DÖNÜM ARAZİYE YAĞLIK AYÇİÇEĞİ EKTİ. HASAT SONRASI ELDE EDİLECEK AYÇİÇEK YAĞLARI İHTİYAÇ SAHİPLERİNE DAĞITILACAK.

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz'ın örnek tarım projeleri bir bir hayata geçiyor. Tarımsal üretim ve araştırmalar üzerine yapılan çalışmalar ile çiftçiye model uygulamalar devam ederken, diğer yandan ekim yapılan arazilerden elde edilen ürünler hem ihtiyaç sahiplerine hem de çiftçilere bedelsiz dağıtılıyor. Bu amaçla belediyeye ait daha önce kullanılmayan arazilerin değerlendirilmesi sağlayan Başkan Yılmaz'ın, bir yıl içerisinde toplam 600 dönümlük bir alanda başlattığı kapsamlı çalışmalara kesintisiz devam ediliyor.

55 DÖNÜM ARAZİYE EKİLDİ

300 dönüm araziye yerli arpa tohumu ekimi, aromatik bitki yetiştiriciliği, fasulye ve nohut gibi bakliyat ürünleri hasadı, sebze ve meyve ürünleri ekimi, 15 bin adet atalık sebze fidesi yetiştiriciliği ile birçok doğal ürüne yönelik çalışmalar yapan Silivri Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, son olarak Gümüşyaka Mahallesi'nde 50 dönüm ve Alipaşa Mahallesi'nde 5 dönümlük alana yağlık ayçiçeği ekimi yaptı.

İHTİYAÇ SAHİPLERİNE DAĞITILACAK

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Tarımsal üretime yönelik çalışmaların artarak devam edeceğini belirten Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, 'Belediyemize ait arazilerimizi tarımsal üretim için değerlendiriyoruz. Yerli ve milli üretim ülkemizin kalkınmasında en büyük role sahiptir. Ülke genelinde üretim seferberliği yapılırken, biz de Silivri'mizdeki fırsatları değerlendirerek bu mücadeleye omuz veriyoruz. İstanbul'un en iyi ekilebilir verimli topraklarına sahibiz. İstanbul'un hayvancılık ve gıda üssü olabilecek, İstanbul'u gıda anlamında besleyecek tüm potansiyellerimiz var.' diye konuştu. Başkan Yılmaz, 55 dönüm arazide ayçiçeği ekiminin yapıldığını ifade ederek, 'Çok kıymetli çiftçilerimizin destekleriyle bu projeleri hayata geçiriyoruz. Projelerimizin hasat zamanında güzel bir lansman düşünüyoruz' dedi.

Projeye Ar-Ge amaçlı başlanırken, Eylül ayı itibarı ile hasadı gerçekleşecek olan ayçiçeklerden elde edilen bitkisel yağlar ise ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmak üzere Silivri Gıda Bankası'na bağışlanacak.

İSTANBUL-İhtiyaç sahipleri için yağlık ayçiçeği ekildi

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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