Meteoroloji, 9 il için kuvvetli sağanak uyarısında bulundu
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Meteoroloji, 9 il için kuvvetli sağanak uyarısında bulundu

29.10.2020 21:46 | Son Güncelleme: 29.10.2020 22:11

Meteoroloji Genel Müdürlüğü; yarın İstanbul, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Düzce, Zonguldak ve Bartın için kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın İstanbul ve çevre illeri etkisi altına alması beklenen sağanak yağışta olası su baskınları, yıldırım ve ulaşımda yaşanacak aksamalarla ilgili vatandaşları uyardı.

9 İLDE SAĞANAK BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde yapılan uyarı açıklamasında "30.10.2020 Cuma günü ülkemizin kuzeybatı kesimlerinde görülecek sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden itibaren İstanbul, Marmara'nın doğusu Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Bilecik ile zamanla Batı Karadeniz'in kıyı kesimlerinde Düzce, Zonguldak, Bartın kuvvetli (21-50 kg/m2); İstanbul'un Anadolu Yakasının kuzey kesimleri ile Kocaeli'nin Kandıra, Sakarya'nın Kaynarca ve Ferizli ilçelerinde yer yer çok kuvvetli (50-75 kg/m2) olması bekleniyor" ifadelerine yer verildi.

VATANDAŞLARA "DİKKATLİ VE TEDBİRLİ OLUN" UYARISI

Uyarıda, meydana gelmesi muhtemel su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Meteoroloji, 9 il için kuvvetli sağanak uyarısında bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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